Nonagenario enseña matemáticas a estudiantes del Este de Los Ángeles

Siente que tiene capacidad para ayudar a los niños; y a él le sirve para ejercitar su mente y evitar el Alzheimer

A sus 94 años, don Trinidad Calva todavía tiene cuerda para rato, cosa que atribuye a sus clases de matemáticas que enseña en español a los niños del este de Los Ángeles que van atrasados.

Don Trinidad se levanta a las 4:00 a.m. Para las 5:30 a.m., ya tiene un grupo de muchachos listos para su primera ronda de clases de matemáticas en el porche de su casa, donde tiene dos pizarrones.

“Las clases terminan a las 6:30 de la mañana. Duran una hora, pero hay niños que toman dos horas”, dice. Así pasa el día enseñado matemáticas, desde aritmética hasta geometría, álgebra, cálculo, trigonometría y estadísticas.

“Trabajo siete días a la semana y días festivos. En el verano es cuando más trabajo tengo”, platica.

Don Trinidad nació en Puebla, México en 1926. Como todos sus 14 hermanos estudió para maestro. Primero fue profesor de escuela elemental. Cuando se especializó en matemática fue ascendido a maestro de secundaria y preparatoria.

“Trabajé 36 años de maestro y cuando me jubilé, puse una fábrica de ropa y gané mucho dinero. Pero cuando entró el presidente Carlos Salinas lo perdí todo y me quise matar con una pistola. Una de mis nueras entró a tiempo para evitarlo”, recuerda.

Al poco tiempo, como sus cinco hijos ya estaban en Los Ángeles, su esposa le pidió venir porque algunos de ellos se estaban dando a la bebida. “Era necesario que yo viniera a darles un jalón de orejas. No venía con la intención de quedarme, pero se ocupaba que alguien cuidara a una nieta, y mi esposa María Cuayahui no se quería poner la vacuna que requería. Yo me vacuné para cuidar a mi nieta”, dice.

Pero una vez que la escuela mandó un carta dándo aviso de que uno de los nietos, iba muy mal en matemáticas, decidió poner a buen uso sus conocimientos.

“Yo me puse a enseñarle. Mi nieto mejoró mucho. Luego él me pidió ayudar a otros amiguitos, y así comencé con las clases. No imaginaba lo que me iban a ayudar”, comenta.

Don Trinidad ya lleva más de 14 años enseñando matemáticas en su casa en el este de Los Ángeles. Cobra de acuerdo al nivel económico de los padres.

Gabriela Rico, una madre de familia que lleva a sus tres hijos, Nataly de 17, Aimee de 13 y Gabriel de 12 años, de lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la mañana a tomar clases, dice que empezó a llevarlos cuando su hija mayor estaba muy atrasada en matemáticas.

“Han hecho un gran progreso desde que toman las clases. A mi hija la mayor, una vez la maestra le pidió quedarse un poco más y mandó llamar a la consejera. Mi hija se asustó, pensó que había hecho algo mal”, cuenta.

Cuando la maestra y la concejal se reunieron con ella, le pidieron explicarle cómo había resuelto un problema. “Querían saber la fórmula”, dice.

Cada sábado y domingo de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., Marilú Meza lleva a su hijo Esteban Carpio para que el profesor Trinidad le enseñe Precálculo. “Lo que pasa que en las escuelas, muchas veces los maestros de matemáticas son muy buenos profesionales pero no saben enseñarlas a los muchachos”, dice.

Comenta que su hijo ha mejorado mucho en su clase de matemáticas desde que lo lleva a las clases del maestro mexicano.

Don Trinidad dice que si no fuera porque ayuda a los muchachos, hace mucho se hubiera regresado a México.

“Me gusta enseñar porque me quitan el cansancio, y me hacen sentir que estoy luchando por una causa. Veo a mis estudiantes como si fueran mi familia”, afirma.

Considera que muchos muchachos se rezagan y no les gustan las matemáticas porque aquí les enseñan “todo revuelto”. En cambio, en México, dice que van por etapas. Primero aritmética, y de ahí se va elevando la enseñanza”, comenta. También considera que se debe a la falta de pedagogía o métodos de enseñanza por parte de algunos maestros. “Antes de enseñarlos a resolver una operación, deben enseñarles reglas”, subraya. Además, señala que la tecnología ha hecho que el niño ya no piense, solo actúa.

Sus clases siempre son en el pequeño porche de su hogar. El único requisito que le pide a los padres es que se queden ellos en las clases como observadores. “Es una medida de precaución para evitar problemas por dar las clases en mi casa”, anota.

Al mismo tiempo que enseña, el maestro de matemáticas toma clases de matemáticas y de inglés en el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles.

“No necesito las clases de matemáticas, pero las tomo porque me gusta ver cómo enseñan. Al principio, algunos maestros no me veían muy bien porque yo era como un estorbo con mis comentarios. Luego otros profesores hasta me ponen a explicar. Algunos alumnos han pedido que mejor yo me quede enseñado”, dice riendo.

Si no fuera porque don Trinidad dice que tiene 94 años, cualquiera pensaría que anda en sus 70 o 60 años.

“En mi familia, somos longevos”, externa. Pero también considera que enseñar matemáticas le inyecta vida y alegría. “Me gusta mucho vivir, estar activo e interactuar con la gente”, menciona.