¡Brutal! Adamari López aparece vestida de blanco y se desatan las feas burlas

La moda de la presentadora de "Un nuevo día" sigue siendo controversial

Adamari López conquista los corazones de los televidentes que sintonizan todos los días “Un nuevo día“. El público siempre es testigo de la buena vibra que transmite la chaparrita consentida a través de la pantalla con su sencillez y gran humor.

Aunque López es la preferida, algo en lo que no ha podido conquistar del todo es en la moda. Adamari es todo un ejemplo para muchos de sus fans y la buscan para ver como se visten para poder así inspirarse con sus looks, que aunque tiene aciertos, no siempre son del agrado de sus admiradores.

Tal fue el caso de su atuendo para el programa del lunes 10 de junio en donde portó un vestido corto que le llegaba justo arriba de las rodillas.

“Yo creo que la persona que viste a Adamari López tiene que ser su enemiga porque la verdad que ella es bella pero la visten tan fea”, escribió una fan. “¿Quién está vistiendo a Adamari López? Ustedes la están haciendo parecer una piñata mientras que las otras chicas se ven bien”, otro admirador agregó. “Ada con tanto bolero de mangas y además de blanco la hace ver más llenita”, también se pudo leer entre los comentarios.

La semana pasada López corrió con más suerte como este atuendo chic.

Este vestido cortísimo de Adamari fue uno de los más aplaudidos.

Este romper también le lució muy bien durante el programa “Un nuevo día”.