Desfile de Orgullo Gay: un contingente en busca de igualdad y unidad

Por primera vez en la historia, el evento es transmitido por televisión (Kabc-7)

West Hollywood celebró el desfile anual del orgullo gay número 49 con miles de angelinos que se unieron a las festividades del domingo, cantando, bailando y marchando entre las calles desde a las 11 a.m.

El desfile inició en el bulevar Crescent y la Avenida Santa Monica en donde unas 140 carrozas y docenas de grupos y organizaciones no lucrativas marcharon y recorrieron unas dos millas hasta pasar el bulevar Robertson en el centro de West Hollywood.

El desfile del domingo fue la culminación de una fiesta de tres días con el tema #JusUnited o, ‘Solo Unidos’.

De acuerdo a los organizadores, el propósito del nombre o el tema que se dio este año al desfile fue para dejar a un lado las diferencias y celebrar lo que verdaderamente los une; además, ‘para dejar de luchar entre nosotros mismos y luchar por nosotros mismos’, enfatizaron.

En esta ocasión Phill Wilson fue el Gran Mariscal de la comunidad y el actor y escritor Ryan O’Connell fue el Gran Mariscal de las celebridades.

Actualmente Wilson es el presidente y director ejecutivo del Instituto del Sida Afroamericano fundado por él en 1999, único en su tipo ya que centra sus esfuerzos en contrarrestar los estragos que ha hecho el virus del VIH en la comunidad afroamericana.

Por otra parte, O’Connell es el creador y la estrella de la comedia Netflix, ‘Especial’, que relata la vida de un hombre gay con parálisis cerebral leve que decide reescribir su identidad y finalmente salir y perseguir la vida que él en verdad quiere. La serie es basada en sus memorias ‘Soy especial: y otras mentiras que nos decimos a nosotros mismos’.

Lorri Jean, presidenta (CEO) del Centro Gay y Lesbiana de Los Ángeles dijo que su organización también estaba celebrando 50 años de servicio, pero que busca servir otros 50 más.

“Hoy no solo estamos celebrando nuestro orgullo, pero también estamos mandando un mensaje”, dijo Jean a KABC, refiriéndose a la actual administración en la Casa Blanca. “Nuestra comunidad no regresará al closet. No dejaremos que ciertos políticos nos regresen al pasado”.

Jean, subrayó que ‘seguiremos luchando y no pararemos…’.

Además, la activista subrayó que orgullo ‘significa la aceptación de las personas por quienes son, sabedores de que no hace ninguna diferencia el saber a quién amamos o nuestra identidad de genero. Al igual que todos, simplemente queremos las mismas igualdades’.

No obstante, una de las participantes de unos seis años de edad, que dio la mejor definición de la palabra orgullo, fue la hija de David Ono, un presentador de Kabc.

“Orgullo significa respetar la individualidad de cada uno, la diversidad y la igualdad”, mencionó la menor, quien viajaba con sus padres en un vehículo de la estación.

El desfile provocó el cierre del bulevar Santa Monica entre la avenida Fairfax y Doheny Drive desde a las 5 a.m. y aproximadamente hasta las 5 p.m. Además, esta es la primera vez que el evento es transmitido en Estados Unidos por una televisora (Kabc-7 ).

El desfile se realizó por primera vez en 1970 en Hollywood, donde se llevó a cabo hasta 1979 cuando se mudó a West Hollywood.

‘Simplemente Unidos’ en contra del odio

En un momento de mucho poder y fuerza, los organizadores recordaron a todas las personas transexuales que han perdido la vida violentamente. ‘Necesitamos estar unidos como comunidad en contra del odio. No ha habido un mejor momento que ahora para #JustUnited