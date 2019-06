¿Puedo obrtener un seguro de auto para Estados Unidos teniendo una licencia de conducir internacional?

49 estados del país permiten a inmigrantes conducir con una licencia internacional, pero solo por los primeros tres meses

En los Estados Unidos se requieren dos cosas para conducir un automóvil: una licencia de manejo válida y un seguros de auto vigente.

Sin embargo, conseguir una licencia norteamericana no es siempre posible para turistas y nuevos inmigrantes que llegan al país, debido a que los requerimientos el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) exigen un número de seguro social, aunque ya hay 12 estados – más el Distrito de Columbia – que ofrecen licencias a conductores sin estatus legal en el país.

¿Puedo manejar en los Estados Unidos con la licencia de mi país?

Actualmente, la ley federal permite a un foráneo conducir por los Estados Unidos con una licencia internacional durante un periodo de tres meses, pero hay estados como Georgia que exigen a extranjeros obtener un permiso especial conocido como International Driving Permit (IDP).

Los portadores de licencias internacionales pueden rentar autos e identificarse con la policía utilizando la licencia de su país, pero se requiere también presentar un pasaporte para conocer el periodo de tiempo que el conductor ha pasado en el territorio.

Si un inmigrante no ha obtenido su licencia de manejo después de los tres meses, él o ella se expone a ser multado con infracciones por no portar una licencia de manejo norteamericana. De hecho, aquellos residentes de EEUU que se mudan de estado deben obtener una nueva licencia en el mismo periodo para no recibir infracciones por no licencia.

¿Puedo comprar un seguro de auto con mi licencia internacional?

Las compañías de seguros de autos sí venden seguros a conductores internacionales incluso si estos ya han sobrepasado su estadía como turistas en el país. Sin embargo, sus precios son más altos debido a que ellas no pueden comprobar el historial de manejo de un conductor.

Algunas compañías incluso ofrecen seguro de auto a conductores sin licencia, pero ésto incrementa el riesgo para ellas y los precio son cotizados por los cielos.

Cabe mencionar que un conductor puede abrir una póliza de seguro con su licencia internacional y reducir el precio de ésta luego de obtener una licencia norteamericana.

Aquellos conductores que poseen una licencia de EEUU con mayor antigüedad, historial de manejo limpio y antigüedad con otra compañía de seguro obtienen los mayores descuentos por parte de las compañías.

***

Te puede interesar: