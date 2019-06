Amazon lanzará una nueva tarjeta de crédito para personas con mal historial crediticio

Hay más de 15 millones de persona que no manejan tarjeta, esta podría ser la primera para ellos

Amazon dio a conocer una nueva tarjeta de crédito, llamada Amazon Store Card Credit Builder, y está dirigida a clientes que pretenden mejorar su puntaje crediticio.

Esta es una tarjeta de crédito garantizada, lo que significa que los clientes deberán otorgar un depósito de seguridad reembolsable por el mismo monto de los préstamos que deseen.

Si logran utilizar la tarjeta como se debe, sin atrasarse en pagos, entonces la cuenta podrá actualizarse a una normal de Amazon Store, la cual no requiere depósito y puede usarse como cualquier otra tarjeta de crédito.

Cabe señalar que en esta tarjeta no se pide una cuota anual, y si eres miembro de Amazon Prime obtendrás un 5% de reembolso en efectivo por cada compra que hagas.

La tarjeta es principalmente válida sólo para hacer compras en el portal de Amazon, además de algunos otros lugares que admiten la funcionalidad con Amazon.

Dentro de las cosas que no puedes comprar, se incluyen:

–Rentas digitales.

–Todas las suscripciones de paquetes impresos y digitales, como periódicos y revistas.

–Teléfonos celulares que vienen incluidos con un plan.

–Cualquier juego de Amazon o descargas de software.

–Pedidos de restaurantes de Amazon.

–Cualquier compra en Whole Foods Market.

Esta tarjeta está diseñada para que la gente que no tenga tarjeta de crédito o débito pueda hacer compras en Amazon.com; y es que se calcula que más de 15 millones de personas de EEUU que no está bancarizada. Es decir, que no tienen ni cuentas corrientes ni cuentas de ahorro ni de ningún otro tipo.

