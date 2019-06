Las 5 mejores series españolas de época en Netflix

Disfruta estas producciones que han logrado la aceptación del público y la crítica

En los últimos años las series españolas han acaparado el gusto del público por sus originales temáticas que presentan intriga, romance y drama. Pero los programas con argumentos que se desarrollan en otra época son singularmente memorables por sus fastuosas producciones. Checa estas cinco exitosas series españolas que puedes disfrutar en Netflix; seguramente quedarán como tus favoritas:

5.- Tiempos De Guerra

Esta espectacular serie de 13 episodios se desarrolla en julio de 1921, cuando un grupo de enfermeras novatas de la clase alta de Madrid encuentran la amistad y el amor cuando abren un hospital en Melilla para soldados de la Guerra del Rif. La actriz Amaia Salamanca destaca en el rol estelar; también actúan Verónica Sánchez, Alex García y Cristóbal Suárez.

4.- Gran Hotel

Estrenada en 2011, “Gran hotel” fue una serie de mucho éxito y gran calidad. Todo sucede en 1905, cuando Julio (Yon González) llega al “gran hotel” a visitar a su hermana Cristina (Paula Prendes), a quien no encuentra, por lo que comienza a trabajar de sirviente para investigar la misteriosa desaparición. En el elenco también destacan Adriana Ozores, Concha Velasco y Pedro Alonso. Si no has visto esta serie, no puedes perdértela.

3.- Las Chicas Del Cable

Con tres exitosas temporadas (y próximamente una cuarta a estrenarse), “Las chicas del cable” es una de las mejores series españolas. Se desarrolla en 1928, cuando cuatro operadoras de la compañía de telefonía de España arman toda una revolución, a la vez que nos adentramos en sus historias de amor, trabajo y amistad. Protagonizada por Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago, “Las chicas del cable” es la primera serie original de Netflix producida en España.

2.- Alta Mar

Recientemente estrenada, esta emocionante serie se desarrolla en los años 40, cuando las hermanas Eva (Ivana Baquero) y Carolina Villanueva (Alejandra Onieva) viajan en un crucero de lujo que va de España a Brasil. De repente, una mujer que no se encuentra en la lista de pasajeros es asesinada, por lo que muchos esconden secretos y las hermanas descubren el lado oscuro de su familia. “Alta mar” es una serie original de Netflix que te atrapará desde el primero de sus ocho capítulos.

1.- Velvet

Desde que se dio a conocer en 2014 hasta su último capítulo dos años después, esta serie fue un éxito gracias a un gran reparto y una sólida historia de amor enmarcada en el mundo de la alta costura. Se desarrolla en la España de 1958, cuando Alberto, el heredero de una casa de modas (las galerías Velvet) se enamora de Ana, una hermosa y humilde modista que trabaja en la compañía, a pesar de la desaprobación de su familia. “Velvet” es una serie de época indispensable, en la que actúan Paula Echevarría, Adrián Lastra, Miguel Angel Silvestre, José Sacristán, Angela Molina y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros.

