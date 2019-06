Los llamaron “frijoleros, se defendieron y ahora piden ayuda en espera de una fuerte demanda

El video de un ataque racista en plena autopista de California este domingo conmocionó a la comunidad inmigrante por los hechos violentos que desencadenó.

La hija de la pareja que grabó la fuerte pelea contra de una pareja blanca que se baja de su carro y les grita “frijoleros”, ha abierto una campaña de recolección de fondos en GoFundMe para reunir fondos a la espera de una fuerte demanda en contra de su familia.

“Un video reciente de mis padres se volvió viral después de un incidente que terminó en golpes en la carretera alimentado por racismo,

esta página de Gofundme es para apoyar a mis padres en caso de problemas legales”, dijo Patricia Martínez.

La pelea se desató después de que la pareja impidiera el paso al automóvil de la familia latina mientras transitaban por una autopista en cercanías a Simi Valley.

La disputa fue grabada en video y se observa cómo la pareja de raza blanca se acerca de manera desafiante provocando con insultos racistas a los hispanos, los cuales se bajan de su automóvil y les propinan una paliza en medio de la autopista deteniendo el tráfico.

Al tiempo en que se grabó el video, la joven pedía ayuda al operador del 911 para que acudiera la policía.

El problema es que el video puede ser usado en contra de sus padres razón por la cual la hija menor de la familia borró el video y cerro su cuenta de Twitter.

And the GoFund@e page she has now setup for $25k!! Hahahahaha…. she wants 25k for “possible” legal fees

— Anderson (@Anderson20_4) June 10, 2019