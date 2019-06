Alerta en Casa Blanca por testimonio en el Congreso contra Trump

Las explicaciones de John Dean podría ayudar a los congresistas a construir un juicio político contra el mandatario

El exabogado de la Casa Blanca, John Dean, cuyo testimonio en la investigación de Watergate ayudó a derrocar la presidencia de Richard Nixon, dijo que planea explicar en el Congreso las similitudes entre ese caso y el presidente Donald Trump con base en el reporte del fiscal especial Robert Mueller.

Dean declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante una audiencia acerca del informe de Mueller sobre la interferencia electoral en Rusia y la posible obstrucción de la justicia del mandatario republicano.

“Claramente no soy testigo de hechos, pero espero poder darles un poco de contexto y mostrarles lo sorprendente que es Watergate lo que estamos viendo ahora, y como se informó en el reporte de Mueller”, dijo el colaborador de CNN. “Así que he tomado varios ejemplos del informe de Mueller relacionado con la obstrucción de la justicia”.

Incluso Dean hizo un comparativo entre la actuación del presidente y el exmandatario Nixon, al considerar que ambos intentaron influenciar en investigaciones en curso.

“El despido de (el ex director del FBI James) Comey ciertamente no es diferente de algunas de las acciones que tomó Nixon”, agregó. “Nixon entró y trató de influir en la investigación del FBI, al igual que Trump. Así que hay muchas comparaciones”.

El reporte de Mueller no exonera al presidente Trump de obstrucción de la justicia, incluso el exfiscal especial dijo que no podría haber acusado al mandatario porque la Constitución no permite ese procedimiento desde el Departamento de Justicia, algo que debería hacer el Congreso.