Parejas de Badabun juegan a “la botellita” y fans acaban con Lizbeth Rodríguez

De la diversión a la decepción en cuestión de minutos...

El equipo de Badabun o el #teamBadabun se sometió al juego de “la botellita”; y lo que empezó como diversión terminó en decepción hasta para los fanáticos en Facebook de la página del grupo de youtubers.

En el intercambio participaron las parejas compuestas por Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt; Kim Shantal y Jaime Malcriado; Alejandro Flores y Kevin Achutegui; Danny Alfaro y Leo Osuna.

Entre los desafíos a los que se sometieron destaca el que obligó a Flores a tomar tequila del ombligo de Malcriado.

A esto le siguió el reto para que algunos de los integrantes besaran a sus parejas luego de morder una cebolla.

Pero lo que generó verdadera tensión fue cuando la producción de Badabun le pidió a Rodríguez que llamara a su exnovio Tony Basurto y le mintiera proponiéndole regresar.

Esto fue tomado como una humillación para Tavo por parte de varios seguidores de la página.

“¿Cuál es la lógica? Lizbeth busca infieles para exponerlos; pero, jugando, ella es infiel, juega con los sentimientos de los demás. Es una burla para su ‘novio’ que ella haga ese tipo de juego frente a él; y por lo visto, le gustó exponerlo y exhibirlo, como puede hacer lo que quiere con él. Pero, también, él es culpable al permitirle esas cosas y creo que no le gustaría estar en los zapatos del ex en una situación así”, expresó un fan sobre el reto a Rodríguez.

“Qué humillada para Tavo, no hagan eso. Lo único que hacen es darle paja a la Liz y a ella se nota que todavía siente algo por su ex, disfruta hablar con él. Qué pena”, opinó otra.

No es la primera vez que el equipo de Badabun monta un enredo que involucra a la pareja y Basurto. Previamente, realizaron un intercambio en el que Rodríguez y su ex tenían que contestar preguntas íntimas sobre el otro o si no tomarse un “shot” de tequila.

En el video más reciente, otros criticaron que Flores, supuestamente, quisiera robarse el show en medio de la dinámica.

“Me encantan los videos de Badabun, solo que para ser honesto, Alex, cuando está en grupo, siempre se quiere hacer el protagonista. Por favor, involúcrense más todos; porque no es que Alex me caiga mal o algo así, pero ya aburre su protagonismo”, argumentó otro.