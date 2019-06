Trump confiesa que aceptaría ayuda de gobierno extranjero para ganar elecciones en 2020

Con gran preocupación se reciben las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump con miras a las elecciones en 2020.

Este miércoles, el presidente Trump dijo que no se comprometería a llamar al FBI si una potencia extranjera ofreciera información perjudicial sobre un oponente político con miras a 2020.

“Creo que tal vez haces ambas cosas”, dijo Trump en una entrevista con George Stephanopoulos de ABC cuando se le preguntó si llamaría al FBI o escucharía si Rusia, China u otro gobierno extranjero se acercaban.

“Creo que querrás escuchar. No hay nada de malo en escuchar”, continuó. “No es una interferencia. Tienen información. Creo que la tomaría. Si pensara que algo andaba mal, tal vez iría al FBI”.

Stephanopoulos señaló que el director del FBI, Christopher Wray, dijo que las campañas deberían llegar a la oficina si son contactadas por una entidad extranjera.

“El director del FBI está equivocado”, dijo Trump.

La investigación de casi dos años de Mueller sobre la interferencia en las elecciones de 2016 no estableció una conspiración criminal entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe final del asesor especial detalló varias instancias de Rusia intentando interferir en las elecciones de 2016 y documentó “numerosos vínculos” y conversaciones entre los funcionarios de la campaña de Trump y Moscú.

Donald Trump Jr. aceptó una reunión en el verano de 2016 en Trump Tower con un abogado ruso que había prometido información perjudicial sobre la oponente demócrata del presidente, Hillary Clinton .

Trump defendió a su hijo en la entrevista del miércoles y se burló cuando se le preguntó si Trump Jr. debería haber alertado al FBI sobre los avances de Rusia.

“Este es alguien que dijo: ‘Tenemos información sobre su oponente'”, dijo Trump. “Oh, déjame llamar al FBI. Dame un respiro. La vida no funciona de esa manera”.

EXCLUSIVE: Pres. Trump tells @GStephanopoulos he wouldn’t necessarily alert the FBI if approached by foreign figures with information on his 2020 opponent: “It’s not an interference. They have information. I think I’d take it.” https://t.co/yWRxMOaFqW pic.twitter.com/qwLw53s5yc

— ABC News (@ABC) June 12, 2019