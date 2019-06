Ex Miss México, Kristal Silva, reveló que estuvo a punto de morir por querer adelgazar

La modelo y conductora de ‘Venga la Alegría’ se sinceró durante una entrevista

Kristal Silva reveló que estuvo a punto de morir a causa de la anorexia.

Quien fuera coronada como Nuestra Belleza México en el 2016 confesó en entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ que su obsesión por ser hermosa la llevó a sufrir esta terrible enfermedad.

Fue en su adolescencia cuando la tamaulipeca empezó a sufrir de este trastorno que la hizo parar en el hospital.

“No creía mucho en mí porque cuando estaba en la adolescencia, tal vez tenía unos 13 o 14 años y tuve muchos problemas de alimentación, me sentía un poco llenita, ponerme el bikini era muy complicado porque no me aceptaba cómo era físicamente“, dijo.

Indicó que a los 17 años ya tenía problemas de piedras y anemia, incluso la tuvieron que operar de la vesícula.

“El detalle de la alimentación era algo muy difícil, yo no podía cuidarme y seguía comiendo mal y cuando me sentía mal me iba a vomitar“, agregó.

Silva decidió hacer público su testimonio para que otras chicas no caigan en los mismos problemas que ella tuvo durante años.

“Me veía al espejo y me desesperaba porque no me veía como yo quería, pero también yo no ponía de mi parte, tal vez no había una buena alimentación, no hacía ejercicio, pero a esa edad no sabes cómo mantenerte o cómo hacerle para tener el cuerpo que quieres”, finalizó.

