Participó en concursos de belleza y hoy predica la palabra de Dios en Instagram

En este 4to domingo de pascua celebramos a Jesús Buen Pastor. Jesucristo quiere tener con nosotros una relación estrecha y cercana que nos lleve al Padre. La idea es que nosotros seamos ovejas dóciles a su voz. Y los que ejercemos el servicio de pastores debemos ser como Jesús… con tal cercanía que participemos de las alegrías y penas de quienes pastoreamos… | | #Dios #Capuchinos #pazybien #VIVIRELEVANGELIO #sacerdote #catolico #Iglesia #Vzla #Caracas | Cámara y @_nova87