Rob Lowe quiere volver como presidente a ‘El ala oeste de la Casa Blanca’

El actor está listo para la Casa Blanca

Ha pasado ya más de una década desde que el actor Rob Lowe se despidiera -en un principio definitivamente- del personaje al que dio vida durante buena parte de la exitosa serie ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ (1999-2006): el del subdirector de comunicaciones Sam Seaborn.

Sin embargo, el intérprete de 55 años ha asegurado ahora que estaría más que dispuesto a ‘resucitarlo’ de cara a una hipotética segunda parte de la historia, aunque en esta ocasión debería ser él y no Martin Sheen -el presidente Josiah Bartlet en la ficción creada por Aaron Sorkin- quien se encargue de ocupar el papel del comandante en jefe.

“Por supuesto que volvería. Ya tengo el traje preparado para volver a ser Sam Seaborn. Pero creo que lo que debería hacer (Sorkin) es volver a ver el capítulo en el que Jed Bartlet dice: ‘Sam, serás presidente algún día, no tengas miedo’. ¡Ya tenemos nueva serie! Hola, Aaron Sorkin, ¡ponte a escribir!”, ha señalado el también intérprete de ‘Parks and Recreation’ o ‘Cinco hermanos’ en conversación con la emisora de radio BBC Radio Five Live.

El artista tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar, expresando a un mismo tiempo su “consternación” por ello, que su buen amigo Martin, quien a diferencia de él apareció en todas y cada una de las temporadas de la producción, no se llevó ni un solo premio Emmy por su -por otro lado- aclamada interpretación del ficticio mandatario de los Estados Unidos.

“Siempre me resultó una sorpresa y una fuente de consternación que Martin Sheen no consiguiera ni un solo Emmy por dar vida a uno de los mejores personajes que nos ha dado la historia de la televisión. Y creo que tanto los responsables de la serie como los seguidores opinan lo mismo que yo“, ha señalado.