Ezequiel Peña: ¡qué padre Charro de México!

Su hijo da gracias al cielo de ser tan afortunado de tener como padre al famoso Charro de México a quien considera su mejor amigo

Ezequiel Peña Jr., tiene listas las espuelas que hace un año le regaló su padre El Charro de México, Ezequiel Peña, para usarlas este domingo en la Arena Deportiva Pico Rivera durante el espectáculo ecuestre musical que ambos van a presentar el Día del Padre.

“El año pasado mi papá me regaló unas espuelas que usó por 25 años y que lo acompañaron por México, España, Costa Rica, Nicaragua y todo el mundo. Prometí que este año las iba a usar en el Pico Rivera porque es un escenario que significa mucho para nosotros”, dice Ezequiel Peña Jr., para quien las espuelas han sido uno de los regalos más grandes que le ha dado su padre.

“La tradición es que el hijo le ponga las espuelas al padre, pero él me las puso a mi. Sentí mucha emoción cuando lo hizo, y mi padre empezó a llorar en pleno escenario del Pico Rivera. Estas espuelas van a ser mi amuleto”, afirma el muchacho de 25 años, quien también es padre de dos menores, Ezequiel Peña III y Antonio, de seis y cinco años respectivamente.

El hijo acompaña a su famoso padre, el cantante de ranchero Ezequiel Peña y su espectáculo ecuestre desde muy niño.

Ezequiel Peña dice que el amor de su hijo por los caballos y la música ranchera, le nació desde chiquillo.

“Es que no ha visto otra cosa más que los caballos. No ha escuchado otra cosa más que música. Siempre hemos tenido una conexión muy especial precisamente porque a los dos nos gusta la música y los caballos”, dice el popular Charro.

La admiración por su progenitor surgió entre los siete y ocho años cuando comenzó a seguirlo y acomodarle los trajes de charro para sus presentaciones. A los 12 o 13 años, empezó a viajar con él. Y como a los 16 años, le dieron más responsabilidades al hacerlo cargo de los caballos para el show ecuestre.

En cambio, a su segundo hijo Héctor de 18 años, no le gustaron los equinos sino los estudios. “Yo por eso quiero estudiar, me dijo mi hijo menor, como diciendo que tener estudios es lo que cuenta”, dice Ezequiel.

Por el contrario, cuando su hijo mayor, le dijo que no quería estudiar, él le preguntó muy serio. ¿Qué quieres hacer? Yo te apoyo en todo mientras no sea para andar de ratero o sinvergüenza”, cuenta Ezequiel.

“Quiero cantar como tú”, me dijo. Así fue como padre e hijo empezaron a trabajar juntos.

“Oficialmente tengo ocho años que trabajo con mi papá. Me toca abrir el espectáculo”, dice Ezequiel Jr.

Pero el hijo hace mucho más cantar y participar en el espectáculo ecuestre, su padre dice que el muchacho religiosamente se levanta todos los días a las 4 de la mañana, a cuidar de que los caballos estén bien preparados para el espectáculo ecuestre.

Entre México y Estados Unidos, tienen arriba de una docena de caballos españoles de show. Los equinos requieren atención especializada no solo para estar sanos sino lucir radiantes y fuertes durante las presentaciones.

“Los bañamos, los asoleamos, les trenzamos la crin (pelo), les ponemos aceites en la piel para que luzcan brillantes, y antes de que comience el espectáculo les soltamos el pelo”, dice Ezequiel hijo.

El trabajo conjunto ha hecho que padre e hijo tengan una relación única. “Es el mejor padre del mundo, mi mejor amigo. Le confío todo. Es mi ejemplo a seguir, un abuelo consentidor. No lo quiero, lo amo”, dice Ezequiel Peña Jr.

El muchacho sostiene que lo que más admira del padre es su humildad. “Me gusta como se dirige a la gente y el respeto con el que lo hace”, dice.

¿Nunca te ha pegado una buena regañada? “Creo que una vez, pero no me acuerdo. Tal vez no me conviene acordarme”, suelta la risa el muchacho y se pone rojo rojo de la pena.

Ezequiel Peña tuvo en cambio un padre muy duro y estricto, allá en su pueblo natal en San José del Valle, Nayarit, México.

Y trae a la memoria que cuando estaba en quinto año de la escuela primaria y tenía escasos 10 o 11 años, un maestro lo invitó a cantar en el festival del 10 de Mayo y le pidió pedir permiso a sus padres para participar.

Como el sueño de Ezequiel era ser cantante desde niño, llegó a su casa muy contento a contarle a su mamá. “Vamos diciéndole a mi papá que me invitaron a cantar y a ver si me compra un trajecito de carro. Mi madre no la pensó mucho para decirme, ni te ilusiones, ya sabes como es tu papá. Y para un trajecito, menos, de dónde”.

Cuando Narciso, el padre llegó a la casa y su madre le contó, éste respondió tajante con un ‘que se deje de cosas. Eso de la cantada es para locos, payasos, que se ponga a trabajar”, recuerda.

Ezequiel Peña fue el primero de sus 12 hermanos que abandonó el hogar paterno para venir a Estados Unidos a trabajar y ayudar a sus padres. No imaginaba que, en su nueva patria, haría realidad sus sueños de convertirse en cantante, y no solo compraría un caballo, una buena troca y tendría 10,000 dólares en el banco como era su anhelo, sino que alcanzaría el estrellato con su música, daría empleo a alrededor de 50 y tendría la fortuna de trabajar al lado de su hijo mayor Ezequiel Jr.

Lo que es más, sus pequeños nietos, Ezequiel Peña III y Antonio Peña, hijos de su hijo mayor, ya participan en su espectáculo ecuestre musical con ellos.

“Mi padre ya se me fue, pero lo recuerdo en el corazón”, agrega.

Para el artista, la paternidad, “es una gran dicha. Yo me quedé con una enseñanza muy particular de mi padre que se las he pasado a mis hijos. Si vas a meterte a la religión, trata de llegar a ser el Papa, si quieres al Ejército, trata de ser general, si quieres ser maestro, trata de ser el director. Hay que luchar por ser los mejores”, dice Ezequiel quien no defraudó a su progenitor porque logró convertirse en el Charro de México. Lleva 45 años cantando, 30 años que vive de la música y 26 años con su espectáculo ecuestre. Además, asegura que él es un charro de verdad, y tiene la Asociación de Charros Dos Ases.

Ezequiel Peña y Ezequiel Peña hijo se presentarán con su espectáculo ecuestre musical con mariachi y banda, este domingo a partir de las 2 de la tarde en el Pico Rivera Sports Arena.