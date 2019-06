¿Qué camioneta maneja Julión Álvarez?

El cantante está muy apegado a sus raíces mexicanas

Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, es un cantante regional mexicano con más de una docena de discos grabados.

El músico de Chiapas comenzó su carrera a los 19 años en restaurantes de Mazatlán, Sinaloa, pero en el 2003 se unió a la Banda MS para canta con ellos durante cuatro años.

Álvarez es mejor conocido por su música, pero también por su apego a las costumbres de rancho, como su gusto por los autos.

Hace unos años el intérprete se vió involucrado en un escándalo que lo marcó como machista. Durante una entrevista, el artista hizo algunos comentarios sexistas que enfureció a miles de fanáticas y defensoras de los derechos de la mujer.

“Me he enamorado muchas veces, pero lo que me gusta es que sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”, dijo en aquel momento el cantante.

He aquí otro escándalo que protagonizó el cantante el año pasado: ¿Se abre nueva investigación en contra de Julión Álvarez?

¿Que auto prefiere el cantante?

Álvarez se metió en tremendo lío por develar su gusto por las mujeres, pero nadie le reclama su gusto por las camionetas SUV grandes y potentes.

Pasa que el cantante está muy arraigado a la antigua, y él vive un estilo de vida muy de pueblo que él admite, aunque con algunas modificaciones.

Julión Álvarez ha sido captado varias veces con una potente Chevrolet Equinox LT, la cual produce 300 caballos de fuerza, cuenta con un motor V6 y tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas, según Atracción 360.

Además de ese vehículo, el cantante ha sido visto con otras camionetas similares blancas como un Cadillac SRX del 2015.

Sin duda alguna, el famoso prefiere la comodidad y el estilo de campo antes que todo.

***

Te puede interesar: