Suzy Cortez apoya a Argentina con el “10” de Messi y trasero de infarto

View this post on Instagram

¡Vamos @afaseleccion! ¡Torciendo mucho por el 1° título de la Selección Argentina con el mejor jugador de la historia @leomessi! Gracias @adidas me encantó la nueva playera que me mandaron de regalo. #CopaAmérica #Messi #Football 🇦🇷⚽🏆 Photo @hardcorefilmes