Atletas que son dueños de restaurantes exitosos de comida rápida

Ellos han hecho buenas inversiones en algunas de las franquicias más famosas

Aunque estos atletas ya se retiraron de la industria de los deportes desde hace tiempo, supieron invertir muy bien su dinero en el mundo de las franquicias, y ahora son unos grandes empresarios. ¡Sigue leyendo y conócelos!

Mike Miller

El ex jugador de la NBA posee 10 restaurantes de la cadena BurgerFi, donde sirven hamburguesas hechas con productos sin aditamentos naturales y carne sin antibióticos.

“La nutrición adecuada y la alimentación limpia siempre han sido un aspecto importante en mi vida como un el ex atleta de la NBA, así que el espíritu de BurgerFi me habló”, dijo Miller.

Sidney Rice

El campeón del Super Bowl y ex receptor de los Vikings de Minnesota y los Seahawks de Seattle, tiene seis restaurantes de Wingstop. Además de esto, también tiene una sucursal de Drip City Coffee.

Kris Brown

Ha pasado casi una década desde que Kris Brown dejó la NFL y a los Cowboys de Dallas. Sin embargo, esto no significa que no se haya mantenido ocupado con otros negocios. El ex jugador tiene una franquicia de Dunkin’ Donuts en Kansas City y Omaha, donde tiene los derechos territoriales sobre estos dos mercados.

Actualmente, tiene abiertas 12 tiendas y un contrato para abrir un total de 21.

Calvin Johnson

El jugador de futbol americano de los Lions de Detroit fue el primero en lanzar un camión de comida, o food truck, de la franquicia de pretzels Auntie Anne’s.

Después, ayudó a que esta marca cubriera de food trucks todo Atlanta, con más de dos docenas de éstos.

–También te puede interesar: Ellos son los futbolistas mejor pagados del mundo, según Forbes