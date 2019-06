Estudiantes de South Gate son campeones mundiales

Los alumnos de la escuela STEAM Legacy ganan competencia de ingeniería en la República Checa; compitieron contra 19 equipos de 9 países

El pasado 2 de junio diez estudiantes latinos de la secundaria STEAM Legacy de South Gate llegaron nerviosos pero emocionados a la República Checa para participar en una de las competencias más importantes de ingeniería, diseño e innovación.

Poco imaginaban los jóvenes entre 15 y 18 años de edad que regresarían a casa como los ganadores del primer lugar en El Desafío Automotriz de Hydrogen Horizons H2AC, en la ciudad de Praga, la capital de la República Checa.

El H2AC motiva a los estudiantes a abordar el problema global del cambio climático mediante el uso de la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas para explorar soluciones de energía renovable.

Los jóvenes representaron a Estados Unidos en una competencia de 19 equipos de nueve países.

Oscar Orantes Vega, de 16 años, dijo que cuando llegó a suelo Checo pensaba que estaba viviendo un momento surrealista.

“No puedo explicar como me sentí, pero es una emoción buena porque estoy haciendo lo que a mi me encanta en un lugar totalmente nuevo”, dijo el adolescente hijo de salvadoreños.

Oscar dijo que su trabajo en la competencia fue de mecánico y consistió en arreglar el carro lo más rápido posible.

“Cambiando los tanques de hidrogeno lo más rápido que pueda y sabiendo como arreglar un problema en tiempo mínimo”, explicó el estudiante aseverando que dos segundos es lo más rápido que ha arreglado el carro el cual parece de juguete, pero en realidad pudiera ser un prototipo de escala 1/10 de un automóvil real.

Mientras tanto Nidia Ibarra, una de dos mujeres que forma parte del equipo de STEAM Legacy, fungió como una de las conductoras del carro durante la competencia.

Nidia, de 15 años, dijo que desde muy pequeña ella encontró la pasión por armar y desarmar objetos.

“Mi pa’ nos traía robots y teníamos que poner todas las piezas juntas de nuevo”, contó Ibarra de raíces mexicanas.

Una vez que entró al noveno grado en la escuela STEAM Legacy, ella optó por ser parte de la clase CAD Mechanical, la cual es impartida por su padre Mario Ibarra, y pese a que era la única mujer en la clase no se dejó intimidar.

Al paso del tiempo ha aprendido a desenvolverse como toda una experta.

Para Edgar Olivar, de 18 años, la decisión de participar en la competencia de Praga le costó faltar a su propia graduación de la secundaria.

“Cuando me dijeron si quería ir estaba un poco dudoso ya que quería pasar mis últimos días de secundaria con mis amigos. Yo quería que mi familia me viera caminar para recibir mi diploma”, contó Edgar, de padres mexicanos.

No obstante, él esta muy contento de haber participado en la competencia donde fungió como chofer, ya que él es uno de los estudiantes que comenzó hace tres años cuando abrió el programa por primera vez.

“Ahora si siento que voy a dejar un legado [del primer lugar] en la escuela”, dijo Edgar con una sonrisa.

El joven quien tiene pensado estudiar química, dijo que fue el chofer que dio la vuelta más rápida en la competencia. Las vueltas tenían un promedio de 17 segundos y él las logró hasta en 12.30 segundos sin que el auto se volcara.

Los equipos finalistas representaron a los países de Bulgaria, Francia, Bélgica, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Rusia y Alemania. Estados Unidos fue representado por dos equipos, uno de ellos STEAM Legacy de South Gate, California.

Orgullo latino

Mario Ibarra, maestro de matemáticas, y coach del equipo de STEAM Legacy, dijo que la experiencia vivida en Praga fue un momento inolvidable para todos, pero sobre todo para los estudiantes de último grado, ya que por tres años habían estado luchando por un primer lugar.

“Siempre han estado buscando como poder mejorar y cada vez [que participábamos] éramos como quien dice ‘el ya merito’, con un segundo lugar, tercer lugar”, reconoció Ibarra.

El maestro aseguró que ya habían ganado premios de energía, diseño, inclusive ganaron a nivel estatal el primer lugar con su carro considerado el mejor del mundo, pero nunca habían ganado en la categoría de carreras.

Ya en la competencia en Praga, que duró seis horas, Ibarra reconoció que en varias ocasiones fueron confundidos como representantes de México, pero el equipo de STEAM Legacy se encargó de confirmar orgullosamente que estaban representando a Estados Unidos.

Y ya en los últimos minutos de carrera los estudiantes latinos no podían cantar victoria pese a ser el primer lugar ya que todo podía cambiar en cuestión de segundos. Pero cuando él notó que el primer lugar era inevitable comenzó a grabarlos y él no pudo contener las lagrimas de emoción.

“Porque esa es la cara de Estados Unidos. Hablamos muy bien el inglés, nos defendemos con el español y podemos aprender cualquier otro idioma, pero más que nada nos defendemos con la tecnología”, aseveró.

Ibarra dijo que el éxito de cada niño depende de su motivación y él se asegura de continuar cultivando ese interés cuando llegan a su clase.

“[Quiero ayudarles] a que ellos crean que no es el color de su piel, ni de sus ojos, ni el lenguaje…, en lo que se basa el éxito, sino en la dedicación”, dijo Ibarra. “Entonces cuando llegamos a esa competencia, los otros equipos no miraban su color de piel, miraban su carro, su valor, porque ellos ya tenían un valor propio de decir yo vengo porque yo puedo y no decir yo vengo porque me invitaron”.

Los costos del viaje, que sumaron más de $30.000 fueron financiados por fondos escolares, mismos que la directora Carla Barrera-Ortiz organizó muy bien.

La directora se enorgulleció en decir que la escuela STEAM Legacy ha ganado gran popularidad no solo en South Gate, pero en las ciudades vecinas como Bell, Cudahy, Maywood y Huntington Park. Incluso estudiantes de Lynwood y Compton han pedido permisos especiales para asistir a esta institución.