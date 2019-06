Las fotos en tanguita de Yuliett Torres que dejaron ver su curvilínea figura

La mexicana sigue deleitando la pupila de sus seguidores

La sensualidad de Yuliett Torres nuevamente acaloró las redes sociales gracias a que compartió unas atrevidas fotos utilizando unas tanguitas que dejaron poco a la imaginación de sus casi cuatro millones fans.

En las imágenes que publicó la modelo mexicana a través de su cuenta de Instagram, se le puede ver modelando sentada y en otra posando de perfil con pecaminosas prendas que delinearon a la perfección su curvilínea figura.

“Sé que no me hace perfecta mi cuerpo, si no mis sentimientos… pero como esos nadie los nota! #queopinas”, escribió la morena en una de las instantáneas que de inmediato desató cientos de piropos y que hasta el momento ha acumulado más de 120 mil ‘me gusta’.

Cabe mencionar que por sus candentes imágenes, muchos han llegado a decir que Yuliett es la verdadera Kim Kardashian de México.

Pero una de las razones por las que muchos la prefieren por encima de la famosa socialité, es porque el cuerpo de esta mexicana parece ser completamente natural, ya que las curvas han sido trabajadas a base de ejercicios, como se puede ver algunos videos que comparte en su red.