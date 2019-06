Contra todos los pronósticos se gradúan con altas calificaciones; ahora les dan una mano para ir a la universidad

Un total de 46 estudiantes de bajos recursos y que residen en proyectos de vivienda de HACLA reciben becas de Kids Progress Inc., para iniciar sus estudios superiores

Diana Salvador, Brisa Salvador y Kevin Moreno han desafiado a la adversidad del entorno donde viven y han comenzado a forjar un futuro brillante con metas específicas.

Los tres crecieron en proyectos de viviendas donde la pobreza y la violencia asociada a pandillas es el común denominador, pero también, lugares donde su carácter y determinación por salir adelante en la vida es mayor.

De la misma manera, los tres fueron parte de un grupo de 46 estudiantes destacados por sus altos promedios académicos y recibieron becas que otorgaron por séptimo año consecutivo Price Philantropies Foundation, el programa de supervisión diaria de vigilancia de libertad condicional basado en la vivienda, Kids Progress, Inc. (KPI), dependiente de la Autoridad de Viviendas del condado de los Ángeles (HACLA), y otros socios.

Diana, quien vive en el proyecto habitacional de Watts, se encamina a la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB), donde estudiara una carrera de psicología; Brisa, residente en el proyecto Gonzaque Village, ha sido aceptada en UCI en Irvine donde estudiaría medicina, mientras que Kevin irá a Cal State Los Ángeles para convertirse en bombero.

“Este año hemos destinado $51,000 en fondos para becas a residentes de las comunidades de HACLA que han trabajado muy duro”, dijo Cherrie Short, copresidenta de KPI. “Ellos han superado muchos obstáculos y han perseverado en alcanzar este logro para perseguir sus sueños”.

El futuro se ve mejor

Acompañada por su madre a la entrega de becas, Diana Salvador, nacida en Los Ángeles, la mayor de cinco hermanas (Karla, Giselle, Nelly y Zully) se graduó en la preparatoria Jordan de Watts.

“Yo trabajaba, pero tuve que salirme para cuidar a las niñas; antes, vivíamos en una casita de dos recámaras y estábamos muy apretados; todas las niñas dormían en un cuarto y mi esposo y yo en el otro”, dijo Esperanza Zarate, una mujer inmigrante de Michoacán, México.

La familia Ramos vive ahora en el proyecto de Watts desde 2013 porque ya no podían pagar los $1,100.00 de la renta, ni los otros $200.00 de los pagos de los carros o el celular. El dinero no alcanzaba y por ello decidieron aplicar para tener una mejor opción de vivienda. En la actualidad, su renta mensual es de $900.00 en un hogar de cuatro recámaras.

“Yo pensaba que si seguíamos así mis hijas no irían a la universidad y que al salir de la preparatoria se irían a trabajar”, dijo Esperanza. “Afortunadamente, ahora el futuro se ve mejor para ellas”.

Diana, de 18 años, expresó que nunca le dijo a nadie que aquella situación de vivir amontonados en una casita, aunque sí le provocaba tristeza.

“Estaba acostumbrada, pero no me molestaba”, dijo. “Cuando iba a la escuela, me quedaba más tiempo en programas extracurriculares; me inscribí en deportes y luego comencé a trabajar en un Burger King”.

Pero los deseos de triunfar en la vida la alentaron a exigirse mucho más con clases avanzadas de inglés, español, arte, matemáticas y ciencias.

De hecho, en sus últimos dos años en Jordan High School ganó el trofeo de ciencias entre miles de estudiantes. Además, aparte de ir a la escuela, hacer tareas, cumplir con un programa de 7 horas de deportes y tener que trabajar le fue difícil, pero no imposible, al grado que ya obtuvo un certificado para trabajar como asistente médico.

“Solamente me faltaría una clase, pero por ahora me voy a concentrar en estudiar psicología”, dijo. “Lo importante es que tengo también esa otra opción en mi futuro”.

Quiere una casa para su madre

Susana Guevara, una mujer divorciada, madre de Brisa Bernal, conoce las penurias de vivir en una casa donde tuvo que pagar renta $250.00 por dormir en el piso de la sala.

Pero en 2001, su vida y la de sus hijos Brisa y Amador cambió al ser aceptada para vivir en el proyecto de departamentos Gonzaque Village, de la calle Antwerp, en el sur centro de Los Ángeles.

“Estaba embarazada de Brisa y tenía que salirme de aquel lugar”, recordó. “Ella nació cuando ya vivía en una casa móvil o traila”.

Brisa, quien estudiará medicina en UCI Irvine, dijo que en su paso por la preparatoria King/Drew Magnet School de Medicina y Ciencia su dificultad más grande era cumplir con las tareas, porque no siempre había dinero para que su madre le comprara los materiales o los uniformes que ella necesitaba.

“Mi mamá me dice que me concentre en mis estudios”, dijo Brisa, de 18 años. “Pero a mí me gustaría graduarme en algo del campo de la medicina porque quiero comprarle una casa”.

“Quiero salir de aquí”

Kevin Moreno tiene 18 años de edad y sabe con certeza que aspira a ser un miembro del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y para ello ya obtuvo su primera beca de $1,000.00 para asistir a Cal State los Ángeles.

Entre su timidez y decisión por triunfar en la vida, Kevin contó que su meta es progresar para salirse del ambiente en que ha vivido desde pequeño en el proyecto de viviendas Ramona Gardens de Boyle Heights.

“Para cambiar mi futuro, quiero salir de aquí; quiero hacer un cambio en mi familia”, dijo Kevin, mientras que su hermana mayor, Tatiana, agregó que tres amigos de la infancia de su hermano murieron a causa de la violencia de las pandillas.

Con el apoyo de su padres, Leticia y Juan Antonio Moreno, ambos originarios de Guadalajara, Jalisco, Kevin estuvo alejado de malas compañías practicando futbol americano y entrenando, voluntariamente, a otros niños en el equipo North East Lincoln Tigers de la preparatoria Lincoln High School donde también jugó como safety y receptor.

Kevin recordó que, aquellos amigos de la infancia que murieron a causa de las pandillas “siempre esperaron que yo me decidiera a ser como ellos, pero nunca lo decidí; sabía que eso no era para mí, y cuando fallecieron, eso me abrió los ojos para estar siempre alejado de los problemas”.

El programa de becas de KPI

Desde 2012, Kids Progress, Inc. (KPI), la organización sin fines de lucro que fue creada en 2001 ha proporcionado becas a estudiantes de último año de preparatoria que viven en proyectos de vivienda comunitaria de la Autoridad de Viviendas del condado de los Ángeles (HACLA), y, según John King, director de enlace comunitario de HACLA, se contempla que en el futuro se apoye a los jóvenes no solamente en su primer año de universidad.

Por su parte el ex legendario basquetbolista tricampeón con los Lakers de Los Ángeles, A.C. Green., quien fue el orador de la noche, expresó que la diferencia en él fue el apoyo de sus padres y de sus maestros que creyeron en él.

“Mis padres dieron la vida por mí y por ello yo creo en la resistencia de estos estudiantes y en sus padres que los respaldan”, expresó Green a La Opinión.