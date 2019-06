Denise Bidot sorprende con un sensual baile en bikini

Entra y mira los dos videos y baila con ella

Sexy, sensual y un ejemplo de empoderamiento a la mujer en todas sus formas y personalidades… Ese es el resumen del mensaje de Denise Bidot en su vida, en su profesión y en el video que subió a su Instastory.

La famosa modelo plus size que vimos primero de jueza de ‘Nuestra Belleza Latina’ y luego participando de ‘Mira Quién Baila All Stars’, subió dos videos en su cuenta de Instagram en bikini, y bailando no solo sensualmente, sino despojada de todo complejo.

A la modelo, que es una de las mejores pagas dentro de las plus size, la vemos bailando arriba de una terraza, con una bikini naranja y sin importarle ni su barriguita y mucho menos la celulitis, un mensaje poderoso para todas las mujeres que se sienten acomplejadas.

Denise, quien es la cara de muchas marcas importantes, estaría además en las primeras conversaciones para ser parte nuevamente de la nueva temporada de ‘Nuestra Belleza Latina’.

