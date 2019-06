¿Por qué Dwayne Johnson estuvo a punto de no ser ‘The Rock’?

"Nadie sabía qué hacer conmigo"

El actor Dwayne Johnson se ha convertido en dos ocasiones en el actor mejor pagado de la industria cinematográfica -en 2016 y 2018- y ha establecido incluso un récord con unas ganancias anuales de 124 millones de dólares gracias al nuevo modelo de estrella que ha creado y que combina un olfato innegable para los negocios con un uso inteligente de las redes sociales para promocionar tanto su carrera como su propia persona.

Irónicamente, en sus inicios como luchador que buscaba reinventarse como intérprete nadie le auguraba una carrera demasiado larga debido a sus raíces multirraciales y su aspecto amenazante, que no hacía prever que algún día se convertiría en uno de los artistas más carismáticos y queridos de la meca del cine.

“Cuando llegué por primera vez a Hollywood, ¡Hollywood!, nadie sabía qué hacer conmigo”, ha recordado este sábado en la gala de los MTV Movie & TV Awards -emitida este lunes- en la que ha recibido el premio al icono de toda una generación.

“Era un luchador de ascendencia negra y samoana de casi dos metros y más de ciento veinte kilos de peso… En aquel momento me dijeron que tenía que cambiar, que debía perder peso y convertirme en otra persona. Me dijeron que tenía que dejar de entrenar y de hacer otras muchas cosas que me apasionaban. Y que debía dejar de llamarme ‘The Rock'”, ha explicado durante su discurso de agradecimiento, en el que una vez más quiso hacer una mención muy especial a las mujeres “fuertes e increíbles” de su vida: su esposa Lauren Hashian, con quien tiene a sus dos hijas pequeñas, y la joven Simone, fruto de su primer matrimonio con Dany Garcia, su compañera en la compañía Seven Bucks Productions.

El objetivo de ‘La Roca’ no ha cambiado desde sus inicios: entretener a la audiencia, representar con orgullo las dos culturas en que creció y hacerlo todo siendo él mismo.

“Si consigues llegar a ese punto, es entonces cuando comienzas a tener influencia y una oportunidad de marcar una diferencia positiva”, ha asegurado a todos sus fans.