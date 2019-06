Ana Patricia Rojo desmiente su muerte en Twitter

La actriz también aclaró que el día que muera no quiere flores blancas...

La actriz Ana Patricia Rojo ha hecho uso de Twitter para desmentir su muerte.

Después de la muerte de Edith González, Ana Patricia, fue asediada por los medios de comunicación para buscar una reacción de su parte, ya que ella reemplazó a la fallecida en la telenovela “Mujer de Madera”, que Edith protagonizó en el año 2004, sin embargo debido a su repentino embarazo de Constanza Creel, Ana Patricia Rojo tomó su lugar.

La tristeza ha embargo a la bella actriz después de la muerte de su amiga y compañera de trabajo, sin embargo ahora ella ha sido víctima de rumores sobre su repentina muerte, y por ellos ha reaccionado en Twitter dejando a sus fanáticos tranquilos, pero además explicó cómo quiere que sea su sepelio cuando llegue el final de sus días.

La actriz escribió: “Hola a todos, dicen que me morí. A mi todavía nadie me ha avisado, pero por si acaso ustedes digan que fui buena hija, buena mamá y que nunca le hice daño a nadie intencionalmente. Por favor no lleven flores blancas. No me gustan. Besitosss 😉”.

