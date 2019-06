Consuelo Duval compara a North West, la hija de Kim Kardashian, con ‘Nacaranda’

View this post on Instagram

Hijos! @palyoficial @mich_duval qué le van a regalar a su p… ah!! que no tienen🤦🏼‍♀️🤪🤪🤪 😂 ríanse amargados!! Feliz día del padre a las mamás valientes que no ocupamos a ningún hombre para sacar a nuestros hijos adelante!! 💞🙏🏻🎉