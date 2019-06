La idea de esta madre causó revuelo en redes sociales

No cabe duda que, cuando se trata de maternidad, las formas de ejercerla y recordarla son variadas y diferentes.

El caso de una madre primeriza que hará un anillo con su leche materna para conservarla como recuerdo causó revuelo en redes sociales al someter a votación el modelo de la joya que se diseñará con el fluido.

De acuerdo con un reporte publicado por The Mirror, la mujer llamada Nicole publicó en un grupo de Facebook que había encontrado un sitio web que produce anillos de amamanamiento con leche materna y, al no saber qué modelo elegir, sometió su idea a los otros usuarios.

“Quiero que me hagan un anillo de leche materna (…). ¿Qué modelo es mejor?”, escribió la madre para luego aclarar que no quería opiniones sobre el amamantamiento ni sobre el hecho de que la pieza de joyería estuviera hecha de leche. Sin embargo, eso no detuvo los comentarios de los usuarios.

“También podrías conseguir un anillo de cálculos biliares”, escribió uno. Otro calificó la idea de “aquerosa” y varios más manifestaron su extrañeza por el proyecto de Nicole. Sin duda, una forma extravagante de recordar los primeros momentos de la maternidad.