Rashel Díaz recibe terribles burlas por ‘vestido juvenil’ en ‘Un nuevo día’

La presentadora de Telemundo recibió fuertes críticas

A Rashel Díaz le tocó recibir fuertes críticas en su contra esta semana cuando apareció en “Un nuevo día“. La presentadora se caracteriza por tener un estilo moderno y elegante pero en esta ocasión al público no le agradó su vestido.

La guapa famosa usó un vestido azul para el matutino que tenía tremendo escote en la parte superior y olanes abajo. Debido al corte a muchos les pareció que la silueta no era para ella y que se alejaba mucho de como se acostumbra a vestir usualmente.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar tras la publicación de la foto en la cuenta oficial de Instagram.

“Está muy bella pero como que ese traje no va con ella”, escribió un usuario. “Ya tiene tiempo que se viste o la visten muy mal. Esa ropa no le favorece a su cuerpo, además la quieren vestir como jovencita cuando ya es una señora”, otro televidente agregó. “Que fea le queda esa ropa”, otro seguidor comentó. “No le lucen los escotes, esos brazos todos grandes, ponte chaleco, te hubiese quedado mejor”, fue otro de las críticas. “No, hoy no, muy mal vestida, es para niñas, nada que ver”, también se pudo leer entre los comentarios.