Smartphones con la mejor duración de batería

Para algunos usuarios de teléfonos inteligentes, la duración de la batería es el factor más importante para elegir un dispositivo. A fin de cuentas, el mejor teléfono inteligente del mundo no vale mucho si necesitas recargarlo cada pocas horas.

La buena noticia es que la duración de la batería del teléfono inteligente ha mejorado significativamente en los últimos años, gracias a la mayor capacidad de las baterías -3000mAh (miliamperios por hora) y más- y los procesadores y las conexiones inalámbricas que ajustan de manera inteligente el consumo de energía para adaptarse a la tarea particular.

Recuerda, una batería de gran capacidad requiere un armazón de gran capacidad, por lo que los teléfonos inteligentes que se muestran aquí tienden a ser más grandes.

Para identificar los modelos en nuestras calificaciones con la mejor duración de la batería, nuestros evaluadores utilizan un dedo robótico que simula lo que una persona podría hacer con un teléfono en el transcurso de un día promedio. El robot navega por Internet, toma fotos, utiliza la navegación GPS y, por supuesto, realiza llamadas telefónicas.

Si has visto nuestras calificaciones recientemente, es posible que hayas notado que las cifras de vida útil de la batería han aumentado en varios modelos. Esto se debe a que ya no configuramos la pantalla antes de la prueba al brillo máximo, lo que penaliza a los modelos con pantallas que pueden alcanzar niveles súper brillantes, pero que agotan la batería.

Debido a que los consumidores no siempre optan por establecer esas pantallas en niveles máximos, hemos decidido usar un brillo constante que refleje más de cerca la forma en que evaluamos la vida útil de la batería de las tabletas.

Por supuesto, la mejor duración de la batería no equivale automáticamente a un gran teléfono en general, así que consulta nuestras calificaciones y guía de compra para teléfonos inteligentes para encontrar el modelo que se adapte a tus necesidades.

Consumer Reports recomienda todos los teléfonos inteligentes presentados aquí, pero no todos provienen de marcas de renombre ni incluyen las características de gama alta que muchos consumidores ahora dan por hecho. Para muchas personas, la compensación valdrá la pena.

Y no importa qué teléfono tengas, hay formas de extender la vida útil de la batería. Estos son algunos consejos de nuestro equipo de pruebas.

Consejos para extender la vida de la batería

Establece el brillo de la pantalla en “Auto” (automático) para que el dispositivo pueda ajustarse a las condiciones interiores y exteriores.

Baja el brillo de la línea de base. En la mayoría de los teléfonos, puedes hacer esto usando un interruptor deslizante en el menú de “Display”.

Configura la pantalla a “sleep” (dormir) después de 15 o 30 segundos de inactividad.

Activa el “modo avión” cuando estés en una ubicación sin WiFi o sin señal de datos celulares.

Reduce la frecuencia de actualizaciones para correo electrónico, redes sociales y otras aplicaciones a una vez cada hora.

Si estás transmitiendo contenido a través de una red WiFi para ampliar tu asignación de datos (y estás realizando otras tareas de uso intensivo de datos, como los juegos por Internet), ten a mano un adaptador de corriente. Nuestras pruebas han encontrado que realizar tareas a través de WiFi puede agotar las baterías significativamente más rápido que usar conexiones de datos celulares.

Teléfonos con la mejor vida útil de la batería

Para cada uno de los 10 teléfonos enumerados a continuación, proporcionamos la puntuación general, junto con la puntuación de duración de la batería y las especificaciones de la capacidad de la batería. Los teléfonos se clasifican según la cantidad de horas que duraron las baterías en nuestras pruebas, lo que también se indica.

Consejos para la batería de teléfonos inteligentes

Los smartphones pueden salvarte la vida cuando los mantienes cargados. En el programa Taller del Consumidor en la televisión, la experta Bree Fowler muestra cómo tu aparato puede mantenerse con pila cuando andas afuera.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.