Williamsburg recibe a lo mejor del arte callejero

La exhibición "Beyond The Streets" reúne el trabajo de 150 artistas de todo el mundo

Una muestra gigante de arte callejero se instaló este verano en dos pisos y 100,000 pies cuadrados en un edificio del paseo marítimo del norte de Williamsburg. Se trata de la exposición Beyond The Streets New York, la cual reúne obras de unos 150 artistas, en un espectáculo de talento que obliga a tener los ojos bien abiertos para no perderse detalle.

Con la misión de elevar la forma de arte y desafiar las convenciones, la exposición, dirigida por el historiador del graffiti y antropólogo urbano Roger Gastman, examina la necesidad humana de expresarse públicamente, destacando a los artistas con raíces en el graffiti y el arte callejero, cuyo trabajo se ha convertido en prácticas de estudio altamente disciplinadas.

Beyond The Streets es un paseo continuo por obras llenas de sentido, pero, sobre todo, que atrapan al visitante gracias a su expresividad y la fuerza de sus colores. Hay obras muy diferentes, desde graffitis que ya han adornado las calles y trenes de la ciudad, hasta más de 150 obras creadas exclusivamente para la exposición que durará hasta agosto.

Entre los 150 autores que exponen en el Beyond The Streets está el argentino-español Felipe Pantone. Este artista comenzó pintando en la calle a los 12 años y, tras graduarse en Bellas Artes, trabaja en su estudio en Valencia, España. Ahí es donde, mediante grandes contrastes de colores y formas geométricas, crea obras muy vistosas y que transmiten mucho dinamismo.

Para el artista que reside en España y expone por museos y galerías de todo el mundo es “un honor y una suerte” poder participar en una exposición del nivel de Beyond The Streets.

“Esto es una cosa única y digna de ver. Roger Gastman ha conseguido juntar a lo más respetado de esta industria en un solo espacio y merece la pena verlo”, dijo.

Otro de los creadores de arte que se encontraba en la apertura oficial y que muestra su obra en la exposición es Sotero Ortiz “BG183”. El artista criado en El Bronx de familia puertorriqueña forma parte de Tats Cru, un grupo con raíces en el arte callejero.

“Es un orgullo y un sueño el hecho de mostrar mi obra junto a la de artistas a los que admiro. Para mí esta exposición tiene doble valor porque vengo a prender y a fijarme en lo que hacen los demás”, apuntó BG183.

El artista se describe como “una persona que se levanta y se acuesta pintando” y asegura que su objetivo es que “la gente quiera poner sus obras en sus museos”.

Beyond The Streets es la exhibición que sigue a la que se celebró en Los Ángeles el año pasado donde la idea era la misma, juntar a artistas de nivel mundial.

En detalle:

Qué: Beyond The Streets exposición de obras de más de 150 artistas de todo el mundo.

Dónde: En dos pisos del edificio Twenty Five Kent, Williamsburg, Brooklyn, NY.

Cuándo: De miércoles a domingo de 11 am a 8 pm, hasta agosto de este año.

Entradas: beyondthestreets.com