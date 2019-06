Dicen no a la ordenanza de control de rentas que ayudaría a inquilinos en Anaheim

Alcalde Harry Sidhu y cuatro concejales dan la espalda a sus constituyentes que podrían terminar en el desamparo por aumentos estratosféricos al alquiler de vivienda

La ordenanza de emergencia de control de renta para ayudar a los residentes del parque de casas móviles para personas mayores en Rancho La Paz y de los apartamentos Casa Grande de Anaheim fue rechazada por el voto del alcalde Harry Sidhu y otros cuatro concejales: Trevor O’Neil, Jordan Brandman, Steven Faessel, así como la vicealcaldesa Lucille Kring.

Después de una sesión que se extendió a la madrugada del miércoles en la alcaldía de la supuesta ciudad “más feliz del mundo” y el testimonio público de más de un centenar personas, los funcionarios echaron abajo dos veces, por votación de 5-2, la propuesta de ordenanza del concejal José F. Moreno, quien obtuvo solamente el respaldo de su homóloga Denise Barnes.

La fallida ordenanza hubiera limitado los aumentos de renta para unidades de apartamentos específicas en la ciudad al 5% más la tasa de porcentaje anual en el índice de precios al consumidor, y establecería que los aumentos de renta anuales no pueden exceder el 10%.

Por la misma cantidad de votos fue rechazada una segunda ordenanza interina.

“Están actuando como oficiales comprados”, reaccionó ante La Opinión el concejal Moreno. “No hay ninguna otra forma de describirlos”.

Antes de la votación, el alcalde Harry Sidhu expresó que no respalda este tipo de pólizas porque es una cuestión que atañe a los derechos de los dueños de propiedades inmuebles y sus inquilinos, y la ciudad no debería intervenir.

El concejal O’Neal, expuso que al final del día los aumentos a la renta de casi $1,700 corresponden a cuestiones del mercado y que, si los inquilinos no pueden pagar, podrían encontrar otro lugar, y que el gobierno municipal no debería intervenir.

La concejal Barnes cuestionó al concejal O’Neal si el promedio de renta se estableciera en $1,700 o $1,800 y no lo considera fuera de lo normal, ¿Por qué no nos platicas cuanto debe ser el salario de una persona para poder vivir en esas viviendas y pagar ese tipo de renta mensual? No obtuvo respuesta.

“Mi interpretación de lo que dijeron es que el gobierno no debe proteger o no está en el negocio de proteger a sus residentes”, expresó Moreno a La Opinión. “Eso, aun cuando la consecuencia de los aumentos a las rentas signifique que muchos terminaran como desamparados”.

Víctor Cao, vicepresidente de asuntos públicos para el Condado de Orange en la Asociación de Apartamentos de California (CAA), el grupo comercial estatal más grande de la nación que representa a propietarios, inversionistas, desarrolladores, administradores y proveedores de comunidades de apartamentos señalo que si la ordenanza hubiese sido aprobada, CAA de inmediato sometería la medida a un referendo.

En la agenda del concilio también se votó a favor de eliminar la prohibición en la ciudad para los alquileres a corto plazo mediante la exención de más de doscientas unidades de alquiler registradas antes de que la prohibición entrara en vigor.

Los apartamentos de alquiler a corto plazo han indignado a los inquilinos y activistas de la vivienda que han demostrado que plataformas como Airbnb aumentan los alquileres, agotan las existencias de viviendas y amenazan los valores de las viviendas. “Al anular de manera efectiva una prohibición que se implementó en 2016, la votación permite el uso generalizado de alquileres a corto plazo en toda la ciudad, lo que amenaza con aumentar la falta de unidades mediante la eliminación de viviendas asequibles del mercado de la vivienda”, dijo María Hernández, portavoz del sindicato UNITE Here Local 11.

‘Sidhu vale 30 monedas de plata’

Previo a la maratónica sesión en el cabildo, decenas de manifestantes coparon las escalinatas y el acceso al ayuntamiento de Anaheim donde lanzaron gritos de desaprobación contra el alcalde Harry Sidhu y portando carteles en los que se leía: “El precio de Harry Sidhu han sido 30 monedas de plata”, en alusión a la traición de Judas Iscariote a Jesucristo y el descontento social de los residentes de Rancho La Paz con su alcalde.

“El alcalde Sidhu odia a las personas mayores”, “El alcalde Sidhu renta gratis un estadio a un multimillonario y los residentes de Anaheim son empujados a la indigencia” fueron algunos de los carteles de repudio a la autoridad.

Es que, en el parque de casas móviles para personas de la tercera edad Rancho La Paz, ubicado en el 501 E de la avenida Orangethorpe, los residentes se enfrentan a una subida de los costos de alquiler a partir del 1 de junio, aunque el propietario John Saunders decidió postergarlo hasta el 1 de septiembre, después de una reunión Sidhu, en marzo de 2018.

“Hasta ahora yo no recuerdo que el Seguro Social haya aumentado los pagos de la gente mayor en esas cantidades por muchos años”, ironizó Lupe Ramírez, residente del complejo habitacional donde residen unas 400 personas. “Sanders quiere aumentar a los renteros $350, $450 y hasta $550”.

¡$700.00 más de renta de un solo golpe!

Esther Gómez, una mujer mexicana de 53 años de edad, contó a La Opinión que ha vivido por más de tres décadas en los apartamentos Casa Grande, que se localizan en la calle del mismo nombre en Anaheim.

Madre soltera, con tres hijos -dos viven con ella- dijo que “de un solo golpe me aumentaron la renta de $1,200 a $1,900 y no sé si podré pagarlos”.

Esther informó que la expropietaria supuestamente vendió la propiedad a unos sobrinos y son ellos quienes decidieron incrementarles el costo de la renta.

“La única opción que tendría será usar las tarjetas de crédito, en momentos en que planeaba eliminarlas”, dijo la mujer, gerente de un negocio de comida rápida.

“nosotros somos familias que vivimos de cheque en cheque” añadió Gómez. “Tenemos que pagar nuestro auto, nuestro seguro de salud, nuestras cuentas. Ayer, tuve que cancelar el seguro para mis hijos en esta situación. O pago el alquiler o pago el seguro de salud de mi familia “.

Jeanine Robbins, cofundadora de “Vivienda es un derecho humano-OC” destacó que al mismo tiempo que la mayoría del concejo votó en contra de los residentes de Anaheim, “están invitando a corporaciones como Airbnb a la ciudad, están permitiendo aumentos de renta extremos y planean entregar el Estadio de Anaheim al multimillonario Art Moreno”.

“Estamos luchando para alojar a las personas sin hogar, y lo primero es no permitir, en primer lugar, que las personas se queden sin hogar, y estos aumentos de renta harán que los residentes de Anaheim queden sin un hogar”.

Según estimaciones del censo de población hasta el 1 de julio de 2018, en Anaheim residían 352,005 habitantes, mientras que la tasa de propiedad de vivienda es de 44.1%, un número más bajo que el promedio nacional: 63.9%.

“Yo pagaba antes $1,110; en mayo me aumentaron la renta a $1,300 y ahora a $1,650”, manifestó Rocío torres, residente de los apartamentos Casa Grande. “Desde hace seis meses que comencé a trabajar para ayudarle a mi esposo Joaquín, quien trabaja en mantenimiento de un hotel y el dinero no le alcanza. Yo limpio casas y me llevo conmigo a mi hijo de 14 años para que me ayude a lavar baños, pero al más chico lo tengo que dejar solo en la casa…, no hay otra opción de sobrevivir”.

Declaración del alcalde Harry Sidhu mandada a la redacción de La Opinión al cierre de edición

“Me preocupo profundamente por nuestros residentes y es incorrecto decir que la votación de nuestro concejo significa lo contrario”, respondió el alcalde Harry Sidhu. “Mi corazón está con todo lo que escuchamos y cualquiera que lucha con los altos costos de la vivienda”.

Añadió que “como inmigrante que vino a este país con muy poco, conozco el estrés y la ansiedad que genera para las familias trabajadoras y el riesgo que enfrentamos es empeorar este problema”.

Agregó que parte de lo que se está viviendo “son las consecuencias imprevistas de las propuestas estatales para regular los alquileres, ya que los propietarios aumentan los alquileres antes de que el control del alquiler se convierta en ley.

Lamentablemente, esto tiene el impacto involuntario de dañar a quienes las propuestas están tratando de ayudar”.

El funcionario consideró que “las rentas crecientes y la asequibilidad de la vivienda son desafíos persistentes en California. Si hubiera una solución efectiva, alguien ya habría resuelto este problema; Anaheim hace más que cualquier ciudad para abordar la asequibilidad de la vivienda. Cada año, ayudamos a más de 6,000 hogares con más de $ 70 millones en vales federales de apoyo a la renta”.

Sidhu precisó que, en Anaheim, “tenemos 3,850 apartamentos asequibles que ayudan a las personas a vivir cerca de empleos y familias; somos el hogar de 13 comunidades asequibles apoyadas por la ciudad donde el 100 por ciento de las viviendas son asequibles, con dos más en camino.

Como alcalde, me uno a todos en nuestro Concejo para tratar de abordar la asequibilidad de la vivienda de la manera más efectiva y compasiva”.