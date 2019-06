Dieta: Por qué es bueno anotar lo que comes

Si estás intentando comer más saludable y adelgazar o mantenerte delgado/a, debes prestar atención a tus hábitos en general: lo que comes cada día, cuánto ejercitas y cuánto descansas. Un truco sencillo para no fallar es llevar un registro de tus alimentos. Éste te hará tomar conciencia sobre tus hábitos y te ayudará a identificar los obstáculos que enfrentas en tu objetivo de bajar de peso.

La investigación sugiere que una de las mejores maneras de cambiar los hábitos alimenticios poco saludables es hacer un seguimiento de ellos, lo que tiene sentido considerando que la mayoría de nosotros subestimamos lo que realmente comemos en un día.

Al identificar patrones de opciones de alimentación no saludable en el registro que llevas, puedes comenzar a cambiarlos. Los especialistas en nutrición de Clínica Mayo te brindan estos consejos para crear un registro de alimentos, que debe incluir los siguientes ítems:

Fecha y día de la semana. Ten en cuenta la hora exacta y la hora general del día, como: desayuno, colación (de la mañana) merienda, colación (de la tarde) y cena. Deja al lado un lugar para especificar a qué hora tomas esas comidas cada día.

Todos los alimentos que comes y bebes. Trata de ser específico en cuanto a los tipos y cantidades, e incluye detalles como las grasas agregadas, los azúcares, la mantequilla, la miel y otros edulcorantes, y no olvides anotar las bebidas.

Trata de ser específico en cuanto a los tipos y cantidades, e incluye detalles como las grasas agregadas, los azúcares, la mantequilla, la miel y otros edulcorantes, y no olvides anotar las bebidas. Tamaño de las porciones . Mide o estima el tamaño en volumen, peso o número de alimentos.

. Mide o estima el tamaño en volumen, peso o número de alimentos. Tu ubicación cuando comes. Escribe dónde estás, ya sea en tu automóvil, en tu escritorio o en el sofá, y si estás comiendo solo/a o con otra persona.

Escribe dónde estás, ya sea en tu automóvil, en tu escritorio o en el sofá, y si estás comiendo solo/a o con otra persona. Lo que estás haciendo mientras comes. Anota si lo haces mirando televisión o si conversas en un restaurante.

Anota si lo haces mirando televisión o si conversas en un restaurante. Tu humor. ¿Cómo te sientes feliz, triste, estresado/a?

Para que tu registro de alimentos funcione, debes ser honesto y registrar cada bocado de comida que comes.

Si no anotas todo, no tendrás una imagen precisa de tu consumo. Para obtener los resultados más precisos, trata de registrar tu ingesta de alimentos dentro de los 15 minutos posteriores al tiempo en que has comido.

¿Cuál es la mejor dieta de este año?

Para una alimentación saludable en general, el mejor plan es la dieta mediterránea, según la revisión anual de dietas de U.S. News & World Report.

La dieta DASH (por las siglas en inglés de Métodos dietéticos para detener la hipertensión) se clasificó en el segundo lugar en la lista general de Mejores Dietas para 2019 de la revista, seguida de la dieta flexitariana. Los tres planes se enfocan en comer una dieta sobre todo de origen vegetal (verduras, frutas y granos integrales), grasas saludables y fuentes magras de proteína.

“Espero que estas clasificaciones orienten a las personas en la dirección de hacer algo saludable”, dijo la nutricionista Samantha Heller, de Langone Health de la Universidad de Nueva York (NYU) en EE.UU.

“Pero desearía que no estuviéramos tan obsesionados con perder peso y las dietas en sí. Quisiera que el enfoque fuera adoptar un estilo de vida saludable, por ejemplo al comer una dieta más basada en las plantas, hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y gestionar el estrés; todo esto puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida”, aseguró Heller.

Si perder peso es parte de tus planes, estos son las mejores opciones según los expertos:

• WW (Weight Watchers)

• La dieta volumétrica

• La dieta flexitariana

• Jenny Craig

• La dieta vegana

Por qué muchas dietas fracasan

Heller dijo que muchas personas sienten que necesitan darle un “empujón” a su pérdida de peso para motivarse. Sin embargo, el problema con los planes que se enfocan en perder peso es que no enseñan la forma de alimentarse bien cada día.

“En esos tipos de dietas, con frecuencia uno no aprende a gestionar los periodos festivos, los días estresantes o las ocasiones especiales. No desarrolla estrategias de por vida”, agregó.

Las dietas más fáciles de seguir son la mediterránea, la flexitariana y la Weight Watchers. Y las dietas de estilo de vida, como la de Clínica Mayo y la dieta MIND, son más saludables y más sostenibles a largo plazo que los planes para perder peso como la dieta cetogénica o la Atkins, según los expertos de U.S. News & World Report.

Pero la dieta que encabece cualquier lista o una dieta de moda quizá no sea la mejor para ti. Elegir una dieta es “algo muy individual”, señaló Heller, y añadió que debes encontrar un plan de dieta que te funcione bien. Y con algo de suerte, una que te enseñe a comer de forma saludable para toda la vida.

