En Instagram: Carmen Aub, estrella de El Señor de los Cielos, apareció en toalla de baño

View this post on Instagram

Frases que nunca me escucharas decir: -Ombligo de semana -Viernes Chiquito – Es Viernes y el cuerpo lo sabe 🤫🤫🤫 a ti ¿que dichos no te van? . . . 📸 @oscarponcemx 👗 @alvmontm 💆🏼‍♀️ @rasec8419 💄 @juanperaltamakeup