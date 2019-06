Usuarios no se creen la versión de autoridades dominicanas sobre ataque a David Ortiz

Algunos, incluso, tildaron de "cuento" la teoría de que el expelotero no era blanco de los sicarios que lo atacaron, sino un amigo que compartía en la misma mesa

Desde antes que el procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez y el director de la Policía Nacional, general Ney Aldrin Bautista Almonte, iniciaran la tarde del miércoles la conferencia para exponer el supuesto móvil del ataque al expelotero David Ortiz, la incredulidad se apoderó de usuarios en redes sociales.

La suspicacia era evidente y muchos indicaban que las autoridades dominicanas solo buscan “limpiar la imagen del Big Papi”, para muchos un símbolo de orgullo nacional en y fuera del país por su destacado desempeño en los Medias Rojas de Boston.

“La película más esperada del momento”, escribió uno en respuesta al Facebook Live del medio dominicano Diario Libre.

“Ellos, ok, lo que están es armando su muñeco antes de salir”, dijo otra usuaria ante el retraso del inicio de la conferencia que estaba pautada para las 5:30 p.m., pero inició poco después de las 6.

“Eso es para venderle sueño a la República Dominicana”, agregó una usuaria.

“Estamos listos para escuchar otra mentira más”, lee un comentario posterior.

La burla no cesaba y el tono sarcástico hacía su entrada.

“Hay que buscar palomitas de maíz para el discurso”, comentó otro de la larga lista de incrédulos.

“La rueda de embustes del Ministerio público”, remató un cibernauta.

La misma línea siguen los comentarios a la nota publicada en el Facebook de El Diario de Nueva York.

“Eso es cuento, hasta un ciego se da cuenta que hay gato encerrado”, expresó una seguidora.

En otro comentario se cuestiona que Ortiz, y su alegado amigo, Sixto David Fernández, a quien supuestamente buscaban los sicarios, no tienen parecido alguno, por lo que no hace sentido la teoría brindada ayer por las autoridades de que los confundieron.

“El supuesto objetivo vestido completo de negro y comparado con David Ortiz, un alambre, en cuanto a lo gordo se refiere, cuánta falsedad en esa justicia tan mala”.

Una fan indicó que tiene mayor credibilidad la versión de que al expelotero lo mandaron a matar porque tenía una relación extramarital con la esposa de un narco.

En redes, han identificado a esta mujer como la modelo María Yeribell Martínez, quien salió a desmentir que tuviera más que una relación de amistad con el deportista.

“Triste, pero yo ya no quiero saber de ese caso, porque ni David Ortiz que es la víctima quiere decir la verdad, y yo me quedo con la primera versión que fue por lío de falda, porque si no fuera así esa dos mujeres no se tuvieran peleando por él”.

La usuaria se refiere a un video que trascendió en redes desde la clínica donde fue transportado Ortiz justo después del atentado.

En la grabación, se ve a dos mujeres, una de ellas sería Martínez, en medio de una trifulca con otra, que extraoficialmente medios identifican como la madre de un hijo que el Big Papi tiene fuera del matrimonio.

Poco más de una semana después del atentado en el que casi matan de un balazo en la espalda a la leyenda del béisbol –marca dominicana- las autoridades, finalmente, ofrecieron su versión, pero ésta no llenó las expectativas.

La ciudadanía, cansada de la corrupción, impunidad y falta de transparencia, claramente no la cree…quedan preguntas por hacer y, sobre todo, por contestar.