DMV manda millones de cartas debido al Real ID

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) planea enviar hasta aproximadamente 3.6 millones de cartas a los californianos que sacaron su licencias de manejo o tarjetas de identidad bajo la ley de Identidad Real (Real ID) y que solo proporcionaron un solo documento que prueba de residencia.

“Todo lo que tienen que hacer las personas que reciben las cartas del DMV es contestar a una de las dos preguntas: ¿la dirección de correo arriba citada es correcta? Si dice que sí. Solo tiene que firmar, poner la fecha y enviarla en el sobre que el DMV le envió y que ya cuenta con una estampilla postal.

“Esa carta servirá como el documento de residencia adicional para asegurar que la licencia de manejo o la tarjeta de identidad que ya tiene en su poder, cumpla con el Real ID”, precisa dice Jaime Garza, vocero del DMV.

Pero si contesta que ya no tiene el domicilio actual que aparece en su licencia de manejo o tarjeta de identidad, deberá mandar copia de dos documentos que prueben su residencia actual en la carta, con su firma y la fecha y ponerlos en el sobre con estampilla prepagada enviado por el DMV.

“No tienen que volver a ir al DMV cuando hay un cambio de domicilio”, precisa.

También tiene que actualizar en la página web del DMV, su nuevo domicilio .

Garza confirma que las cartas se comenzaron a enviar a finales de mayo y se terminarán de mandar hasta finales de julio.

“Es muy importante decir que incluso el Servicio Postal de Estados Unidos están reenvíando las cartas a la segunda residencia a la que se hayan mudado”, afirma.

El DMV se vio obligado a mandar cartas a las personas que obtuvieron su licencia de manejo y tarjeta de identidad bajo la ley del Real ID que solo presentaron un documento de residencia para cumplir con los requisitos actualizados del gobierno federal. La ley exige que sean dos documentos de verificación de domicilio. Por eso es que la agencia estatal decidió enviar las cartas para evitar que la gente que ya tienen sus documentos como licencias de manejo o tarjetas de identidad bajo el Real ID, tenga que regresar de nuevo a las oficinas a llevar un segunda prueba de residencia.

Andrés Reconco dice que dos días antes de su cita en el DMV, le llamaron por teléfono de dicha agencia para decirle que los requisitos habían cambiado y que verificara en su página web, lo que necesitaba.

“Ahí está todo muy claro. Me di cuenta que necesitaba dos comprobantes de domicilio, pero yo me traje hasta cinco por si las dudas. Aparte traigo mi certificado de ciudadanía porque mi pasaporte está expirado y además me traje mi seguro social”, comenta.

Reconco dice que salió en una hora del DMV del centro de Los Ángeles ya que había hecho cita.

Miguel Rodríguez llegó preparado con todos los documentos que necesita para obtener su licencia de manejo bajo la ley del Real ID. “No tengo cita así que vengo listo para esperar las horas que me toquen”, dice.

Quien no sabía que necesitaba dos documentos de comprobación de residencia era Denisse Ruiz. Ella llevó a su hija Fátima de 12 años a sacar su tarjeta de identidad bajo el Real ID. “Solo traigo un comprobante de domicilio, su número de seguro social y el acta de nacimiento”, dice.

Jaime Garza señala que es muy importante que la gente lea muy bien los requisitos que necesitan para obtener su licencia de manejo o tarjeta de identidad bajo el Real ID.

La ley del Real ID entrará en vigor el 1 de octubre del año 2020. Para entonces el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) requerirá mostrar un pasaporte válido u la licencia de manejo o tarjeta de identificación del Real ID para abordar vuelos dentro de Estados Unidos o permitir el acceso a las instalaciones o bases federales.

En total, el DMV, ha entregado hasta el 31 de mayo, 4.2 millones de licencias de manejo y tarjetas de identidad Real ID.

Para una lista de los requisitos que necesitas para sacar tu licencia de conducir o tu tarjeta de identidad bajo el Real ID, visita AQUI