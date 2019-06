Pablo Montero reacciona ante la orden de restricción que no le permite ver a sus hijas

"Quiero ver a mis hijas", dice dolorosamente el cantante...

Pablo Montero reveló que se siente muy mal ante la orden de restricción que ha interpuesto en su contra su ex pareja (Carolina). La cual no le permite tener acceso a sus hijas.

El cantante y actor de origen mexicano se encuentra trabajando en la grabación de su nueva producción musical, y al mismo tiempo vive el desconsuelo de no saber cuándo podrá tener contacto con sus hijas Carito y Daniela, de siete y cinco años respectivamente.

De momento se desconocen las razones por las cuales su ex interpuso esta acción legal en su contra, sin embargo en el pasado ya han acusado a Montero de ser un hombre violento.

Sobre los hechos el músico ha dicho lo siguiente: “Cuando pasan este tipo de cosas, sí me molestan, porque yo soy una persona muy derecha y con este tipo de sorpresas que te puedes esperar. Yo la verdad, me he desvivido por complacerla en todo y ustedes lo saben y a mis hijas, ni se diga”.

Ha sido el portal El Sol de México el sitio que ha podido compartir las declaraciones del cantante, quien también agregó que: “Yo estoy tranquilo, a quien quiero ver es a mis hijas, de quien quiero estar cerca es de mis hijas y no de ella (su ex Carolina), está restricción de acercamiento a ella, no me importa, me importan Carito y Danielita”.