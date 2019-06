Aleida Núñez revela que sufrió abuso sexual y psicológico de una expareja

View this post on Instagram

SI al AMOR ❤️ NO a la VIOLENCIA 👊@contralaviolenciafemenina Les comparto que sufrí con una pareja violencia física y psicológica donde él habia mostrado una personalidad encantadora, pero su adicción al alcohol activó su actitud psicópata esto fue uno de los momentos más terribles de ni vida.Ahora he decido abrir mi corazón para colaborar con las mujeres que están padeciendo la misma situación de violencia, por medio de platicas masivas con apoyo de especialistas para que salgan adelante. Aclaro que este NO es un movimiento FEMINISTA ni de EMPODERAMIENTO hagamos CONCIENCIA…amo a los hombres que tengo en mi vida. Sin duda existen grandes personas en el mundo, este mensaje es para todos aquellos que no logran superar su violencia y la reflejan con la mujer. ✨🙏#contralaviolenciafemenina www.contralaviolenciafemenina.com #noalaviolenciadegenero #mexico #basta #mujer