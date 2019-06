Conoce las series de Netflix que contarán con otra temporada

"Lucifer" y "The rain", entre las favoritas del público

Junto con el verano, llegan las noticias acerca de qué series contarán con otra temporada y las que llegarán a su fin próximamente. De seguro eres fan de alguno de los programas que figuran en este listado, pero te agradará saber que Netflix ha aprobado una temporada más debido a su éxito con el público.

The Rain.- La aclamada serie danesa acerca de los sobrevivientes en un mundo post apocalíptico que buscan la cura contra un virus que trajo la lluvia ha sido una sensación, y se ha confirmado que en 2020 se estrenará la tercera temporada, que será la última.

Rusian Doll.- Esta comedia de humor negro protagonizada por Natasha Lyonne como una chica que muere y revive una y otra vez contará con una segunda temporada el año próximo. ¿No la has visto? Checa el trailer:

Love, Death & Robots.- Esta serie de antología de Tim Miller y David Fincher que muestra relatos de humor negro para adultos generó muchos fans tras su estreno; la buena noticia es que contará con una segunda temporada que se estrenará el año próximo.

Lucifer.- Las aventuras de Lucifer Morningstar (Tom Ellis) conforman una de las series más populares de Netflix. Tras el gran éxito de la recientemente estrenada cuarta temporada, se ha anunciado que en 2020 llegará la quinta, pero será la última y contará con diez episodios.

Dead To Me.- Christina Applegate y Linda Cardellini estelarizan esta comedia dramática que se estrenó en la primavera y se hizo de muchos fans. “Dead to me” regresará en 2020 con su segunda temporada.

On My Block.- Si hay una serie de Netflix dirigida a adolescentes que retrate la transición de pasar a la vida adulta, es “On my block”, y en dos años ha logrado tener toda una legión de fans. Merecidamente, se ha anunciado una tercera temporada del programa para el año próximo.

