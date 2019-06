Danna Paola llega a las lágrimas por fiesta de cumpleaños sorpresa

View this post on Instagram

🎂✨BDAY GIRL 24 ✨🎂 sonrío llena de plenitud y libertad de saber que estoy viviendo genuinamente este nuevo capítulo de vida con lágrimas luminosas. Gracias a todos por sus felicitaciones, besos y buenos deseos! LOS AMOOOOO! Hoy abrazo mi vuelta al sol, con la vida llena de raíces floreciendo en melodías y suspiros… Gracias de verdad por tanto amor. 🎶💜