El cuidado de la piel, une a dos empresarias a abrir el negocio propio

Una deja atrás la violencia doméstica y la otra logra vencer la depresión al poner toda su motivación y energía en su establecimiento de Chinatown

Con historiales de vida muy diferentes pero con una pasión por el cuidado de la piel, Ileana García y Mary Marrufo se conocieron en 2011 sin saber que poco tiempo después comenzarían a forjar su futuro como socias.

Se puede decir que fue como una “amistad a primera vista” ya que desde entoncesse hicieron muy buenas amigas.

En 2014 Ileana y Mary dieron vida a su primer negocio del cuidado de la piel Marileana Skin Care localizado en Chinatown.

Sin embargo, como en muchos casos, la odisea para llegar a donde se encuentran actualmente no fue fácil para estas dos empresarias que ahora recuerdan con humor los momentos de angustia y ansiedad.

Ileana, de 58 años, contó que ella trabajaba para una clínica estética y un día fue enviada al laboratorio donde trabajaba Mary para que probara la nueva línea de productos europeos que se estaban ofreciendo.

“Yo estaba muy contenta con los resultados que estaba viendo [en las clientas] y cada que iba a comprar productos la veía [a Mary] y platicábamos. Hasta que un día sus jefes estaban necesitando a alguien que fuera a los shows que hacen por todo el país y me invitaron”, recordó Ileana, de origen costarricense.

Ileana comenzó a trabajar en las exposiciones pero no dejó su trabajo en la clínica de belleza. Con el tiempo, entre demostraciones de belleza por todo el país y el elevado número de ventas de productos y faciales, las amigas se volvían unas expertas pero la ganancia principal era para terceros.

“Y entre las clientas que yo tenía en la clínica donde trabajaba, las que conocíamos en los shows y las que Mary ya conocía por [el laboratorio] entonces ya teníamos mucha gente que nos frecuentaba”, contó Ileana.

Llega el día de suerte

Las amigas recuerdan que días antes de ir a un show pautado para mayo de 2014 les cancelaron el viaje.

Ellas, que ya estaban listas, se quedaron “vestidas y alborotadas”. Tras pensar un poco en sus opciones para ese fin de semana ambas optaron por hacer un “Spa Party” en la casa de una amiga y promocionarlo de boca en boca.

“Ese día vendimos productos, faciales. Las clientas comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana y otras hablaban por teléfono para pedir la dirección”, contó Mary de 48 años y de origen mexicano.

Fue cuando las amigas entendieron que ese podría ser el inicio de un futuro prometedor.

Sin pensarlo mucho, Ileana quien tenía un apartamento en Chinatown decidió desocupar una recámara acondicionarla con dos camas pequeñas y una mesita en medio con los productos para hacer los faciales y las máquinas necesarias en una esquina.

“Al clóset le quitaron las puertas y lo acomodamos para ponerle toallas y todo lo demás”, contó Mary. “Estaba bien chiquito pero ahí cabíamos”.

Las amigas no dejaron sus empleos regulares y se dedicaban a su clientela en su tiempo libre.

Para su sorpresa, en cuestión de días el negoció comenzó a subir como la espuma y con ello un inesperado problema.

El “Spa” estaba en un área residencial de Chinatown donde el estacionamiento era extremadamente limitado.

“Al principio no batallábamos mucho pero con el tiempo ya no había. Hubo días que teníamos tantas citas y pensábamos ‘Qué vamos a hacer’. La gente venía de Hesperia, de Anaheim, de Huntington Park”, relató Ileana.

Inclusive, las amigas ahora recuerdan a carcajadas que en varias ocasiones la grúa se llevó los vehículos de las clientas mientras recibían su facial.

“Una vez una señora haciéndose el facial toda hermosa y después toda estresada de que se llevaron su carro y yo diciéndole, ‘Perdóneme pero ¿para qué se estaciona el la parada del bus? Y la señora enojada”, contó entre carcajadas Ileana.

Era tanta la clientela y tan pequeño el espacio que, sin buscar mucho, un día Ileana encontró un local de renta a dos cuadras de su apartamento.

“Le regatee y llegamos a un acuerdo. En ese ratito le di $500 y le pregunté, ‘¿Me das chance de comenzar a limpiarlo?’ y me dijo que sí”, contó Ileana.

Emocionadas las amigas repartieron su tiempo entre sus empleos regulares, el empleo que mantenían en el apartamento y la limpieza del nuevo local.

“No sacamos préstamo ni nada. De los puros faciales salió para todo”, contó Mary.

“Entonces era de que hacíamos un facial y decíamos, ‘ya tengo para la pintura’ y vámonos a comprar… Y cada que teníamos dinero extra íbamos por más cosas”, dijo Ileana.

Y fue así que para el 14 de junio de 2014 se inauguró la clínica de belleza y spa Marileana Skin Care.

No más violencia doméstica

Ileana contó que ella llegó al mundo del cuidado de la piel después de alejarse de su primera pasión que es la música.

Contó que desde muy joven estuvo acompañada de glamour y múltiples viajes ya que desde los 11 años era cantante en su natal Costa Rica y eventualmente fue corista para algunas celebridades como Celia Cruz y Thalía.

Ya establecida en Estados Unidos cuando tenía unos 32 años Ileana comenzó una segunda relación con un empresario de Los Ángeles. No obstante, lo que al principio parecía una luna de miel al poco tiempo se convirtió en una pesadilla debido al contraste entre su empleo y las ideas de su esposo.

Ileana dijo que ella sufrió violencia doméstica y abuso emocional a manos de su entonces esposo.

“Había llegado al punto que yo tenía que ir a trabajar y él me preguntaba, ‘¿Pero cuánto le van a pagar?’ y yo le decía que $400 y él me los daba para que yo no fuera a trabajar”, contó Ileana quien inicialmente lo veía como algo bueno pero después cayó en cuenta de que ya no le llamaban para trabajar.

“Él me contestaba el teléfono y les decía que no estaba”, recordó Ileana.

Fue este abuso que poco después llevó a Ileana a separarse de su verdugo y comenzar una vida sola con su único hijo y fruto de su primer matrimonio.

Un día caminando por la calle encontró un letrero de un programa piloto para aprender acerca del cuidado de la piel y ella sin pensarlo mucho se inscribió.

Superando la depresión

Por su parte Mary dijo que su vida era muy simple.

Se casó muy joven y al tener sus dos niños se convirtió en ama de casa de tiempo completo.

Ella no conocía acerca de trabajos y a mediados de sus años veintes su único empleo consistía en limpiar la casa y asegurarse que todo estuviera en orden con los niños.

Pero sin darse cuenta todo el amor y atención que Mary daba por su familia la llevaban hacia una depresión que ni ella ni su esposo sabían identificar.

“Un día fui al doctor y él me dijo que lo que yo necesitaba era trabajar y hacer algo por que lo que yo tenía es que estaba deprimida”, contó Mary.

Y fue así que ese mismo doctor la motivó para ir a un curso de seis meses y al terminarlo le ofreció trabajo en su clínica como asistente.

“Después el doctor compró unas maquinas para remover la celulitis y me hizo que aprendiera a usarla”, relató Mary concordando que ese doctor fue como una ayuda divina en el momento de más necesidad.

Fue ese comienzo que llevó a que la mexicana trabajara por los próximos 9 años con el doctor hasta que salió embarazada de su tercer hijo y tuvo que dejar el trabajo por un tiempo.

Pocos años después regresó a trabajar en el mundo de la belleza pero desde diferente ángulo. Esta vez vendiendo productos en un laboratorio, lugar donde eventualmente conoció a Ileana.

Pasos firmes y seguros

Las amigas y socias aseguran que son grandes apasionadas de su trabajo y lo que más les emociona es cuando una clienta llega preocupada por sus problemas de la piel y sale contenta con el resultado.

Las dueñas de Marileana Skin Care esperan en un futuro cercano poder ofrecer una línea de productos que sea de la mejor calidad, efectivo y al alcance del bolsillo de sus clientes que en un 99% son de origen latino.

“Hay mucha emoción, pasión, cariño porque sin cariño no puedes vender y no puedes hacer bien tu trabajo”, especificó Ileana.

“Nuestra meta es seguir creciendo como la espuma, blanca, grande, frondosa, pura y cada día más”, concluyó Mary.

Marileana Skin Care esta localizado en el 625 W. College Street #203-A en Los Ángeles. Para más información visite www.marileanaskincare.com