Emma Coronel huye de Instagram tras supuesto mensaje enviado a “El Mencho” del CJNG

La esposa de Guzmán Loera enfureció por "dobles lecturas" a sus fotos y mensajes

Luego de que medios mexicanos afirmaran que la visita de Emma Coronel a Xochimilco fue un mensaje al Cártel Jalisco Nueva Generación, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera abandonó su cuenta de Instagram.

La revista People en Español afirmó que la salida de la exreina de belleza de Instagram se debió a la polémica por la fotografía, considerada un supuesto mensaje de “doble sentido” hacia la organización que lidera “El Mencho”, que opera en Xochimilco y otras alcaldías de la Ciudad de México.

En su último mensaje en el perfil @therealemmacoronel_, la esposa de Guzmán Loera criticó aquellos que afirmaron que ven “dobles mensajes” en sus fotografías, además de acusar a impostores.

“Carajo, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes ni siquiera me percaté que parece lo que dicen”, dijo. “Tomo fotos, me gusta, las pongo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay cabezas quizás más vacías que su imaginación no da para mucho y prefieren hacer ese tipo de notas para vender, como ésta o como la de Xochimilco?”

La cuenta oficial de Coronel, quien confirmó a medios de comunicación en enero pasado que ahí postearía sus fotografías, tenía más de 140,000 seguidores, pero ahora todas las fotos fueron borradas.

La fotografía de Xochimilco solo tenía el mensaje “¡Qué belleza mi México!”, pero medios mexicanos afirmaron que era un “mensaje oculto” al CJNG del Cártel de Sinaloa.

Recientemente, Coronel también desató polémica por una imagen donde aparece en una especie de túnel, algo que fue criticado por las escapatorias de su esposo a través de túneles.

En otra cuenta @therealemmacoronel_ apareció una fotografía de reconocimientos escolares a la una de las gemelas de Coronel y Guzmán Loera, pero ese perfil en Isntagram supuestamente es falso.