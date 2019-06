Inundan a Adamari López con terribles ofensas por ‘horrible vestido’ en ‘Un nuevo día’

Los fans piden a gritos un cambio de vestuario

Adamari López sigue causando polémica en Instagram por las decisiones de su vestuario en “Un nuevo día“. No hay duda de que la conductora de Telemundo es la preferida del público por su buena actitud ante la vida con una sonrisa que siempre ilumina su rostro.

Es ese cariño que la gente tiene por “la chaparrita” la razón por la cual divide las opiniones en las redes sociales. El lunes en el programa matutino se le vio a López con un vestido camisa que muchos opinaron no le favorecía debido a su estatura.

“Horrenda la ropa”, un usuario criticó. “Ella debe buscar otra persona que la vista porque el que lo hace ahora la odia al parecer”, un fan sugirió. “Horrible vestido. Cero forma, no la ayuda para nada. Sorry Adamari”, otro seguidor agregó. “Terrible, no le favorece en nada, cambia la persona que te viste, nunca acierta”, fue otra de las críticas negativas. “Ella es muy joven para vestir como vieja, ¿por qué no la asesoran?”, se preguntó otra persona.

Entre todas las ofensas también hubo quienes salieron a defender a Adamari poniéndole un alto a los comentarios feos.

“Cuando una mujer es linda, es linda se vista como se vista. Se ve preciosa”, un fan defendió a la famosa. “Lo más que me gusta y admiro de Ada es que ella es ella sin importar los comentarios dañino y mal intencionados, ella es feliz mientras otras sufren y critican”, observó un admirador de López. “hermosa y bella, la gente nunca se queda bien. Te ves lindísima”, fue otro de los comentarios positivos.