Le retiran su cédula profesional de doctora por subir fotos en bikini a Facebook

En un país sumamente tradicionalista ven con muy malos ojos que esta profesional de la medicina comparta imágenes de ella en bikini

Muchas veces podrán advertirte que tengas cuidado respecto a lo que publicas en redes sociales, ya que generalmente tu contenido podría estar a la vista de todos, lo cual podría traerte diversos problemas, incluso hasta laborales.

Eso fue lo que le ocurrió a una mujer originaria de Birmania llamada Nang Mwe San, la cual estudió medicina y se convirtió en doctora, pero sus aspiraciones a también ser modelo han provocado que haya perdido su cédula profesional para ejercer como médico.

Resulta ser que Birmania es uno de los países asiáticos más conservadores y mayoritariamente Budista. Al terminar su carrera de medicina, Nang Mwe San decidió hace apenas 2 años también probar suerte como modelo, por lo que ha participado en algunos spots de televisión y ha sido portada de diversas revistas; pero jamás se imaginó que compartir fotos de ella posando sexy y en bikini en Facebook serían razones suficientes para que le fuera quitada su cédula profesional como doctora.

“Realmente me entristece y disgusta porque aún quiero trabajar como doctora en el futuro y trabajé mucho e invertí mucho tiempo para conseguir la licenciatura. Voy a tratar de conseguir mi licencia de nuevo”, explica la modelo de 29 años.



Fue el pasado 3 de junio cuando el Consejo Médico de Myanmar le envió una carta informándole de la decisión que tomaron de quitarle su cédula profesional al considerar que sus fotos y videos compartidos en redes “contravienen la tradición birmana”; además en enero pasado ya le habían hecho una advertencia de que no podía dedicarse a ambas cosas a la vez.

“El juramento hipocrático no menciona la forma de vestir y no prohíbe que las médicas lleven bikini. Además, la decisión del Consejo Médico no me reconoce como una modelo ni como una artista, e incluso me acusan de comportarme de una forma problemática”, ha argumentado esta doctora.

La joven cuenta con más de 500,000 seguidores en Facebook y sobre su caso ha recibido más de 6,000 comentarios, en su mayoría de personas que la apoyan aunque muchas otras avalan la decisión del Consejo Médico.