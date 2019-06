López y Murray hacen historia en Londres

Feliciano López gano el singles y dobles de Queens a sus 37 años mientras que Andy Murray volvió al circuito con un campeonato

Semana para la historia en los ATP Fever Tree Championships de Londres, donde no hubo una pero dos figuras y ambos salieron campeones.

Primero fue el español Feliciano López, quien con 37 años sigue demostrando que es uno de los mejores tenistas sobre pasto que ha jugado en la última época. El español se coronó campeón en la modalidad de singles al vencer al francés Gilles Simon por parciales de 6-2 (4)6-7 7-6(2) en casi tres horas de partido. Con este campeonato, ‘Feli’ alzó la corona en el torneo de Queen’s por segunda vez en tres años, y tras llegar como invitado a la justa, se convirtió en el primer jugador ‘Wild Card’ en ganar el torneo de Londres desde Pete Sampras en 1999.

La cámaras no solo apuntaban al singles y en esta ocasión, el dobles recibiría la misma importancia debido al esperado regreso de Andy Murray a las canchas. ‘Muzza’ no disputaba un partido desde el Australian Open el pasado mes de enero, donde anunció que se retiraría si los dolores no paraban. Una operación de cadera después, y Murray se encontraba listo para volver al circuito profesional, esta vez en la dupla haciendo pareja con el mismo Feliciano López.

Tras una semana llena de lluvia, el dúo británico-español lograría alzar la presea luego de vencer a Joe Salsbury y Rajeev Ram en la final por marcador de 7-6(6) 5-7 10-5.

Con esta fantástica semana de tenis, López se convirtió en el primer jugador de 37 años que gana el mismo torneo en individuales y dobles desde 1979. El español se mostró agradecido con la recepción del público en el torneo y agradeció el apoyo. López no se olvido de felicitar a Murray por su vuelta a las canchas, situación que tiene a toda la ATP contenta.

”Nada de esto sería posible sin Stephen Farrow, quien me dio la invitación al torneo. Gracias a toda la afición por recibirme tan bien en este torneo que tanto disfruto. De verdad siento que estoy viviendo el mejor momento de mi carrera… Gracias Andy (Murray) por mostrarme el gran campeón que eres y por ayudarme a conseguir ambos títulos”, declaró ‘Feli’.