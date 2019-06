Manifestantes se congregaron en Los Ángeles para repudiar a Trump

Aunque no hubo redadas, líderes latinos que defienden a los inmigrantes piden al presidente de EEUU que pare su xenofobia y ponga un alto a su racismo

A pesar de las críticas vertidas contra la administración del presidente Donald Trump y al hecho de que postergó por dos semanas las presuntas redadas masivas que debían comenzar el domingo en 10 ciudades, algunos líderes defensores de los inmigrantes consideran que la presunta calma presagia una tormenta.

“Es imposible que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo sobre una reforma migratoria o como se debe manejar el problema de asilo político o de los refugiados”, consideró Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Vamos Unidos USA de Los Ángeles. “La nueva advertencia solamente le da más tiempo al presidente para renovar su rabia para enviar a sus agentes de inmigración a deportarnos, dividirnos y separar a más familias”.

Aunque no son millones las deportaciones previstas, autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas dirigirían su operativo contra más de 2,000 indocumentados que han recibido una orden final de deportación, incluidas familias, según el anuncio del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.

Las redadas ocurrirían bajo la llamada “Family Op” (Operación Familia), en urbes como Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.

Trump, quien durante su administración ha vilipendiado por igual a musulmanes, mujeres, periodistas, políticos y líderes de otras naciones, ha hecho de los inmigrantes su tema favorito de campaña presidencial y de reelección para noviembre de 2020.

El mandatario ha estado bajo fuego por su política de “tolerancia cero” porque provocó la separación masiva de familias y, en una entrevista con Telemundo, pretendió culpar a su antecesor, el llamado “deportador en jefe”, Barack Obama.

‘Yo soy el que unió a la gente”, dijo Trump. “Se separaron, pero yo los uní”.

Protesta en Los Ángeles

El domingo, durante una protesta frente al Centro Metropolitano de detención de ICE en Los Ángeles, decenas de manifestantes se congregaron para repudiar a Donald Trump, de quien preguntaron con gritos de furia “Trump, Trump ¿Dónde está tu corazón? y fustigaron su “crueldad” con los seres humanos.

“Aunque Trump ha inventado nuevas redadas, de todos modos, el miedo sigue ahí”, consideró Brenda Gutiérrez, integrante del llamado movimiento Occupy LA. “Nosotros denunciamos hace un año su política de cero-tolerancia, y lo que ahora nos corresponde es educar a la comunidad para que defienda sus derechos humanos frente a cualquier orden de deportación”.

La actual administración ha anunciado que durante el mes pasado detuvo a casi 144,000 migrantes -en su mayoría centroamericanos- que han huido de la pobreza extrema en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y otros como Cuba.

Miles de esos migrantes han sido hacinados en centros de detención gubernamentales y privados, donde han fallecido un total de 24 durante la presente administración, incluyendo seis menores de edad como Jakelin Caal Maquin, Carlos Hernández Vázquez, Felipe Gómez Alonzo y Juan de León Gutiérrez y dos no identificados.

“En abril pasado murió José Ibarra en la cárcel de Adelanto; se supone que lo llevaban a la corte de inmigración cuando se desmayó y la familia fue notificada un día después de que murió”, recordó Guillermo Torres, director de programas de organización en Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE). “Hasta ahora el grupo GEO (entidad privada que administra la cárcel) no ha dado ninguna respuesta a la familia sobre lo que le provocó la muerte a José”.

“El fascismo ya llegó con Trump”

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición Pro-Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA) dijo a La Opinión que hay una similitud entre la experiencia de sufrimiento, ataques y miedo de la comunidad inmigrante latina con la experiencia del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945).

“Cuando se le criminaliza, cuando se le minimiza y se ataca verbal o físicamente a un pueblo solamente por ser miembro de ese pueblo, eso nos recuerda a [Adolfo] Hitler en la Alemania nazi contra los judíos”, dijo Cabrera. “Por eso le decimos a este presidente que pare su xenofobia, que ponga un alto a su racismo”.

Juan José Gutiérrez preciso que “sin duda, el de Trump es un régimen fascista, si no en contra de toda la ciudadanía, en definitiva y en general sí lo es contra el sector de los inmigrantes indocumentados que están siendo la fuente de su laboratorio fascista”.

“Sus ataques a los más desprotegidos de la clase trabajadora lo hace para luego asimilar esas lecciones y en su plan maestro afectar a todas las demás campañas de la ciudadanía americana”, añadió. “El fascismo ya llegó y se está recrudeciendo; la suspensión de las redadas es una versión moderna de la calma antes de que llegue el peor de los huracanes contra nuestra gente, de modo que tenemos que organizarnos, educarnos y actuar fuerte para rechazar el odio”.

La crueldad de las maras

Con el llanto a flor de piel, Liliana García, participante de la protesta frente al edificio federal de inmigración de Los Ángeles narró la experiencia por enterarse de la trágica muerte de su primo Wilder Cruz, en Morazán, El Salvador.

“En el verano de 2013, a él los líderes de la mara [pandilla] lo obligaron a cobrar renta a los habitantes del pueblo”, dijo. “Pero, un día que se presentó a la casa de alguien le dieron un balazo en la pierna y el señor que lo agredió llamó a otros dos; lo torturaron, lo quemaron en el campo y arrojaron su cuerpo a un barranco”.

Liliana dijo que, a pesar de los intentos de la familia de su primo por alejarlo de los grupos delincuenciales, al final no le quedó más opción que obedecer las ordenes de los pandilleros, a menos que quisiera morir.

“Lo que les cuento es real y duele mucho”, dijo. “Allá [en El Salvador] no hay oportunidades de nada y por eso la gente emigra”.

En la protesta, también el joven Jair Solís contó la odisea que vivió su padre, Jair Solís Hernández, de 44 años de edad, quien recuperó la libertad en marzo pasado, luego de permanecer 22 días en custodia de las autoridades de inmigración, quienes querían deportarlo.

“Mi papá quiso arreglar sus papeles porque mi hermano Brandon está en el ejército”, dijo Jair, de 15 años. “ICE lo detuvo cuando iba a su trabajo”. El problema fue que los trámites los hicieron con un notario, no con un abogado.

En efecto, el 22 de febrero, a la entrada de la autopista 110 en Highland Park, dos camionetas de la “migra” le bloquearon el paso. Del Centro Metropolitano de Detención de ICE fue transportado a la cárcel Theo Lacy, en el condado de Orange.

“Yo soy parte de Wise Up en CHIRLA, y un abogado [Richard lucero] nos ayudó a sacar de la cárcel a mi papa”, dijo Jair.

Algunas declaraciones:

“Gracias a Pete Wilson [exgobernador republicano de California] porque con la Proposición 187 no nos hizo retroceder hace 25 años, y 25 años después, nos tendremos que mantener más y mejor organizados para pelear. Aun no ha llegado el tiempo de completar el trabajo, así que vota para botar a Trump”

María Elena Durazo

Senadora estatal demócrata de Los Ángeles

“Trump cree que con su miedo espanta a la gente, pero todos ya identificamos su táctica y esta vez su juego no funcionará. No solamente no tiene el voto de los latinos ni los números para reelección; si trabajamos ahora podemos recuperar la Casa Blanca, así como lo hicimos con la Cámara de Representantes, y también tenemos que responsabilizar a los demócratas que no nos apoyen. Esta administración nos ha atacado a los inmigrantes como ninguna otra, y eso debemos recordarlo el día de las elecciones”

Miguel Santiago

Asambleísta demócrata de Los Ángeles