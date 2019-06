El video de Brenda Zambrano en bikini para calla bocas a quienes critican sus atributos

La ojiverde deleitó la pupila y publicó un mensaje

La participante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano, causó sensación en redes sociales al mostrar sus atributos luego de que algunos usuarios criticaron y aseguraron que su cuerpo es producto de los retoques digitales.

La influencer mexicana aprovechó su cuenta de Instagram y deleitó la pupila de sus más de tres millones de fieles admiradores al compartir un video en el que se le puede ver tomando el sol con un diminuto bikinazo para dejar claro que, según ella, sus curvas son naturales.

“Para los que dicen que soy puro photoshop…. Aquí está su Photoshop perr%*s”, escribió La sensual joven en el material que hasta el momento ha recibido toda clase de comentarios y más de 150,000 reproducciones.

“¿Hasta cuándo aprenderán algunas mujeres a apreciar la belleza de otras sin que eso las haga sentir inferiores?”, escribió un usuario.

“Siempre has sido la más guapa de acashore. Con cirugías o no esa cara de muñeca no miente”, aseguró otro.

“Yo digo que estás exquisita”, dijo uno más.

Aquí te dejamos los videos de Brenda para que juzgues por ti mismo.

(Desliza para ver todos los clips)