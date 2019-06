Ernesto Laguardia se convierte en mujer y se parece mucho a… ¿Aracely Arámbula?

View this post on Instagram

Aquí les dejo el video del proceso para mi personaje de La Homofobia no es Cosa de Hombres 🏳️‍🌈. Este personaje ha sido de los mas exigentes de mi carrera aun con los cuatro dias que tuve para prepararme para el personaje. Tomo 3 hrs. Muchísimas gracias a el gran maquillista @delarosamakeup quien tiene un don increíble. A quienes sean amantes de maquillar Les recomiendo sus cursos. Tiene una escuela increíble. Gracias amigo #ernestolaguardia @lahomofobiamx …Posted @withrepost • @delarosamakeup Miren esta transformación 🔥 de @ernestolaguardiaoficial para su papel en la obra: “La Homofobia no es cosa de Hombres” 🏳️‍🌈 @lahomofobiamx Con funciones en: #CDMX 6 y 7 de Julio / #Ecuador (Guayaquil) el 30 (Quito)31 de julio #Monterrey 11 Septiembre / #Peru (Lima) 14 de Septiembre Esta increíble‼️ 🤝Team: ✨ @delarosamakeup 💄 @conylandamakeup 💇🏻‍♀️ @tithorockettz 📸 @Jre_Cosmetics 💋 – – #makeup #beauty #makeupartist #mua #fashion #love #like #makeuptutorial #model #photography #follow #style #hair #beautiful #art #photooftheday #instagram #girl #makeuplover #makeupaddict #picoftheday #pride