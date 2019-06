Dominicana que denuncia a “El Pachá” por agresión sexual dice que animador quería acostarse con ella “a la mala”

Yani Paulino da su versión sobre lo que ocurrió en la habitación de La Casona, en Santo Domingo

Yani Paulino, la dominicana que denunció por agresión sexual a Frédérick Martínez, mejor conocido como “El Pachá”, detalló en entrevista radial que el presentador televisivo intentó violarla.

Paulino, que presentó una querella ante las autoridades en Santo Domingo contra el también animador de la estación Mega 97.9 FM, argumentó en el programa “Alofoke Radio Show que Martínez quería estar con ella “a la mala” en una habitación del hotel y restaurante La Casona.

“Mientras más lo rechazaba más trataba de forzarme a que estuviera con él, quería que yo estuviera con él a la mala y yo le decía que no, que por favor, que me dejara ir”, afirmó la mujer al locutor Santiago Matías.

“Él vino de una vez para encima de mí. Yo le dije ‘espérese, ¿qué le pasa?’. Me dijo que yo le gusto y le comenté que mi visita fue para hablar del programa. Él insistía en que estaba enamorado y comenzó a forcejear conmigo”.

Cuando se le preguntó si “El Pachá” llegó a besarla, la joven contestó: “Sí, me agarró fuertemente por el cuello… intentaba entrarme la lengua en mi boca, me decía que saque la lengua, todas esas cosas horrorosas”.

Además, la entrevistada alegó que “llegó un momento en que (el animador) se quitó la ropa y se quedó en bóxer”.

La originaria de San Cristobal, cuyo nombre de pila es Yaneris del Rosario, negó que su propósito sea desprestigiar y arruinarle la carrera a Martínez.

“Hay cosas que tienen que salir a la luz, hay cosas que tienen que cambiar”, sostuvo.

Dijo que decidió grabar parte de lo que estaba pasando porque “la situación me estaba pareciendo incómoda”. Luego, según alega, el celular se quedó sin carga.

Del Rosario, que lloró en partes de la entrevista, dijo que no se retiró de la habitación cuando “El Pachá” supuestamente empezó a tocarla, porque “él no me dejaba ir”.

De acuerdo con la entrevistada, el presunto agresor la dejó salir cuando amenazó con gritar.

Según la versión de la denunciante, conoció a “El Pachá” en el Ministerio de Turismo, donde ella labora como recepcionista. En ese momento, Paulino lo pidió que le diera una oportunidad en el programa “Pégate y Gana con El Pachá”, por Color Visión, canal 9.

El conductor insiste en que es víctima de chantaje. Escúchalo en esta entrevista: