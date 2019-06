Jordyn Woods presenta una colección de ropa para la marca “Boohoo”

La ex mejor amiga de Kylie Jenner da la batalla y ahora lucha por ser una empresaria de éxito

En contra de lo que muchos predijeron, la carrera de Jordyn Woods no se ha acabado después de que el clan Kardashian cortara toda relación personal y profesional con ella como represalia por haber besado al jugador de baloncesto Tristan Thompson durante una noche de fiesta, cuando este aún mantenía una relación con Khloé, que resultaba ser -además de una conocida suya- la hermana mayor de su casera y mejor amiga Kylie Jenner.

Desde entonces la joven ha realizado una breve aparición en la serie ‘Grown-ish’ -un spinoff de ‘Black-ish’- con la que arrancar su carrera como actriz y ahora ha anunciado un nuevo y emocionante proyecto: una colección cápsula con la marca de moda ‘low-cost’ Boohoo de la que ya ha ofrecido un pequeño adelanto a través de sus redes sociales.

En el vídeo que ha publicado en Instagram, Jordyn luce un vestido de látex blanco con un vertiginoso escote y unas gafas de sol adornadas con sus iniciales.

Lo cierto es que la joven ya cuenta con experiencia de sobra cediendo su imagen a distintas marcas: antes del escándalo por su ‘traición’ a la familia Kardashian-Jenner, ella había participado en la creación de una línea de productos para el imperio cosmético de Kylie y había protagonizado una campaña publicitaria para la marca de vaqueros Good American de la propia Khloé.

El momento elegido para dar a conocer la noticia de su colaboración no ha sido casual: desde el pasado fin de semana su nombre acapara titulares tras la emisión de la primera parte del especial de ‘Keeping Up With the Kardashians’ que documenta los días posteriores a que se filtrara que ella había asistido a una fiesta en casa de Tristan Thompson y el resto de asistentes les habían visto muy acaramelados antes de que desaparecieran juntos durante unos minutos con la excusa de que él la escoltara hacia la puerta.