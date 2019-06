Qué ver en Netflix, Amazon y Hulu este fin de semana

Prepara tu agenda para este fin de mes y disfruta de estos títulos

Ya sea en Hulu, Amazon o Netflix, este fin de semana destacan series y películas que te mantendrán muy entretenido. Revisa la lista de recomendaciones que tenemos para ti:

Netflix

Neon Genesis Evangelion.- Disfruta la primera temporada de este clásico anime de acción. Quince años después del Segundo Impacto, Shinji Ikari se une a NERV, el grupo de jóvenes pilotos formado por su padre para combatir a los montruosos Angeles.

Mike Epps- Only One Mike.- En este nuevo especial de stand up de Mike Epps, el comediante habla de la conducta sexual inapropiada, la educación especial, las partes del cuerpo que envejeces y mucho más.

Spider-Man: Into The Spider-Verse.- El filme ganador del Oscar este año llega a Netflix. Cuenta la historia de Miles Morales, un chico que es mordido por una araña radioactiva y que desarrolla misteriosos poderes, que lo convierten en Spider-Man. Ahora Miles debe usar sus nueva habilidades ante el malvado Kingpin, un criminal que puede abrir portales hacia otros universos.

20th. Century Women.- En 1979, Dorothea Fields (Annette Bening) es una mujer soltera mayor de cincuenta años que cuida a su hijo adolescente, Jamie (Lucas Jade Zumann), quien pasa por una fase de rebeldía. Afortunadamente la mujer consigue que otras dos chicas le ayuden a educar a Jamie.

Yankee (Temporada 1).- El actor mexicano Pablo Lyle estelariza esta serie en la que interpreta a Malcolm, un hombre de Arizona que huye a México para escapar de la policía. Con la ayuda de unos ladrones, Malcolm busca abrirse camino en el mundo del tráfico de drogas.

Mr. Iglesias (Temporada 1).- Gabriel Iglesias es un divertido profesor de preparatoria que trata de hacer la diferencia en las vidas de algunos estudiantes de bajo desempeño.

Awake: The Million Dollar Game.- En este divertido show, siete participantes permanecen despiertos durante 24 horas, para después afrontar retos tediosos (como contar monedas) con el fin de obtener un millón de dólares como premio.

Amazon Prime Video

Wonder Woman.- Este exitoso filme de 2017 dirigido por Patty Jenkins nos muestra los orígenes de Diana (Gal Gadot), una guerrera amazona que abandona su hogar para luchar en una guerra, descubriendo sus poderes y su verdadero destino como Wonder Woman.

Tokyo Alice.- Esta es la historia de los romances de cuatro antiguas compañeras de escuela: Fu, Mizuho, Sayuri y Ryo. La serie japonesa original de Amazon contiene momentos divertidos y conmovedores.

True Grit.- Este western nos muestra a Hailee Steinfeld en el papel que la convirtió en una estrella. Ella interpreta a Mattie Ross, una adolescente que recibe la ayuda de Rooster Cogburn (Jeff Bridges) para buscar al asesino de su padre. También actúan Matt Damon y Josh Brolin; “True grit” nominó a diez premios Oscar.

Hulu

The Spy Who Dumped Me.- Audrey (Mila Kunis) y Morgan (Kate McKinnon) son dos amigas que se ven involucradas en una conspiración internacional, cuando una de ellas descubre que su ex novio era en realidad un espía.

Juliet, Naked.- Annie (Rose Byrne) y Duncan (Chris O’Dowd) son pareja desde hace 15 años. Él concentra toda su atención en Tucker Crowe (Ethan Hawke), un músico que desapareció tras publicar el exitoso álbum Juliet. Y cuando los caminos de los tres comienzan a cruzarse, descubren que todo puede cambiar en la vida.

Diane.- Diane (Mary Kay Place) es una viuda de más de setenta años que dedica su vida a las necesidades de los demás: sirve comida a los vagabundos, visita a amigos enfermos e intenta ayudar a su hija drogadicta. Pero cuando su existencia comienza a tambalearse, deberá enfrentar recuerdos que antes sólo evadía. “Diane” fue un filme aclamado en el Festival de Tribeca en 2018.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

