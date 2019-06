Así celebró El Fantasma tras llegar a un millón de seguidores en Instagram

View this post on Instagram

Hace 3 años, deje de trabajar como arbolero, muy raro la aventura que llevo, pero gracias a @jorgegaxiolavdm y @afinartemusic por haber aprobado este proyecto que traigo, me acuerdo como si fuera ayer, cuando me dijeron, si quieres cantar tienes que dejar todo, y dedicase a esto de la música para poder avanzar! Imaginase yo, ganando al diario, y ajustado, y dejar todo pa solamente VER SI FUNCIONA, jaja ahí si esta cabron, pero pa poder superar y salir adelante, y que a mi familia no le falte nada, me aventé, arriesgue todo lo que tenia pa sobresalir, y gracias a dios, y mi gente llevo 3 años FIRMES! Muchas gracias a todos por tanto cariño y apoyo desde mi premier día! 1 MILLÓN DE SEGUIDORES! Nunca dejen sus sueños pasar x miedo, la vida te da muy pocas oportunidades! Animo amigos!! #elfantasma #elcirco #1M