Comunidad en Echo Park rechaza cierre del parque para construir vivienda

Vecinos reconocen que hace falta vivienda en la zona, pero no la quieren a costillas de los pocos espacios que hay para menores en riesgo

A Francisca Herrera, una madre soltera de dos menores de edad, el anuncio de que pretenden echar abajo el parque de juego del Centro Del Pueblo, le ha generado mucha preocupación porque ahí van sus hijos a jugar y a ejercitarse.

“Es un lugar muy seguro que a mis hijos les hace mucho bien, en especial porque tienen sobrepeso y ahí se mantienen activos”, comenta. Los hijos de Francisca, Mónica de diez años y Armando de nueve años, van al parque con frecuencia a jugar.

El parque de juego se encuentra localizado en pleno corazón del barrio de Echo Park, en el 1157 Lemoyne Street al lado del edificio del Centro Del Pueblo. Al año, alrededor de 7,000 menores disfrutan del parque. Está abierto de las 8:30 de la mañana a 8:00 de la noche.

El concejal Mitch O’Farrell y la Ciudad de Los Ángeles están considerando un proyecto de vivienda permanente en el espacio de juego de El Centro Del Pueblo, lo que sin duda afectará de manera negativa los servicios de recreación para los niños y sus familias en la comunidad.

“A mi hijo le tocó estar en una junta donde se habló de construir vivienda accesible sobre el parque de juego. Se sintió muy triste cuando escuchó la noticia ya que además solo el 10% de la vivienda, sería para personas de escasos recursos”, menciona Francisca.

El parque de juego del Centro Del Pueblo está abierto desde 2002. Recaudaron más de dos millones de dólares para construir el patio de juegos, y cada año le pagan 10,800 dólares de renta a la ciudad de Los Ángeles para poder usarlo.

Helen Sánchez, portavoz del Centro Del Pueblo, precisa que desde hace dos años se terminó el contrato de renta del patio de juego, y desde entonces la Ciudad no se los ha renovado. “Solo nos dijeron que teníamos que esperar otro tipo de acuerdo, pero este año nos enteramos que quieren construir vivienda sobre el parque. No estamos en contra de la vivienda accesible. Al contrario, estamos a favor, pero no a costa de quitarle los espacios de juego a los niños”, dice.

Y sostiene que muchos menores con necesidades especiales como autismo disfrutan del campo de juego bajo supervisión.

El Centro Del Pueblo, dice Sánchez, es la única agencia en el condado de Los Ángeles administrada por latinos para servir a los latinos en riesgo.

A principios de mayo, el concejal sometió una moción para empezar a estudiar el terreno con el fin de construir vivienda. Sánchez comenta que no han podido hablar con el concejal, quien solo ha mandado a algunos de sus ayudantes a tratar el tema, pero ellos quieren que él asista a sus reuniones para hablarle directamente, ya que por ahora no ha habido diálogo y no les ha dado la cara.

Los planes para desarrollar el proyecto de vivienda son muy vagos y no hay ninguna seguridad de que los compensaran o acomodaran en otro lugar, ni de que realmente habrá acomodo para la población sin hogar, dijeron.

La Oficina del concejal O’Farrell respondió a La Opinión que el proyecto de vivienda que planean construir, requiere un plan de reemplazo para la pérdida de nueve espacios para estacionamientos, pero podrán ser sustituidos en el lugar o cerca. “El diseño del desarrollo habitacional podría incorporar alguno o todos los espacios recreativos”, señalaron. Y mencionaron que las necesidades de la comunidad entera de Echo Park serán tomadas en cuenta cuando evalúen el diseño del edificio.

El Centro Del Pueblo tiene más de 40 años, y desde 1974 sirve a la comunidad con servicios de salud mental, educativos y oportunidades recreativas. A los menores les ofrecen clases de ballet, aerobics, basquetbol, boxeo, voleibol y hándbol.

Francisca dice que a ella le ayudaron mucho a ser una mejor mamá cuando se quedó sola a cargo de sus hijos y a superar el impacto de la violencia doméstica que sufrió. “El Centro Del Pueblo ha sido de gran beneficio para mí y mi hijos”, dice.

Ha ayudado a los menores en riesgo a no caer en las drogas y pandillas. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LADP), en los barrios en y alrededor de Echo Park donde está el Centro Del Pueblo, hay 35 pandillas con unos 2,800 miembros.

Conrado Terrazas quien ha vivido cerca del lugar por muchos años, dice que el campo de juegos del Centro Del Pueblo que se quiere destruir para construir vivienda accesible antes era un estacionamiento de la Ciudad. “Ahora hay dos estacionamientos de la Ciudad al cruzar la calle del Centro Del Pueblo, donde perfectamente pueden construir la vivienda que desean”, expone.

Para tener más información y evitar que el parque de juegos sea demolido en los siguientes años, visita: http://ecdpla.org/save-our-playground/